Мэр Екатеринбурга разнес главу района, завалившего легкий экзамен. Фото

10 августа 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (в центре) поручил прибираться в сквере каждый день Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов устроил выволочку главе Железнодорожного района Екатеринбурга Виталию Першину. Чиновник и его команда не смогли прибраться в недавно (в 2020 году) отремонтированном сквере на улице Пехотинцев и обустроить пешеходные переходы возле гимназии №155. Свидетелем разноса стал корреспондент URA.RU. По уже заведенной традиции приезд мэра на объекты готовился тайно — чтобы чиновники не успели сориентироваться и подготовить площадки. Но задумка опять сорвалась: за несколько минут до появления Орлова коммунальщики выгнали уборочную машину и дворников. Хотя, по данным URA.RU, порядок в сквере Першин и его люди обещали навести еще к 1 августа, а решить проблему с переходом на перекрестке Азина-Испанских рабочих — 25 июля. «Мои подписчики в Telegram написали. И хочется понять, это вандалы делают или просто некачественная работа [со стороны чиновников]», — проговорил Першину Орлов, заходя в сквер. «Ужас-ужас. И тут дети у нас играют. А что, ДЭУ-то не может сюда приехать и порядок навести?» — поинтересовался мэр, подойдя к разбитой детской площадке. «Такие площадки, конечно, районам по силам. Этим просто надо заниматься. Виталий Павлович, давайте-ка и ДЭУ немного носом натыкаем», — распорядился мэр. Першин пообещал, что повторный ремонт сквера завершится к 15 сентября (убирать его теперь будут каждый день). А пешеходные переходы появятся к 1 сентября. Особых претензий к исполнению этого поручения Орлов, несмотря на провал подчиненных, не высказал (их аргумент, что были проблемы с собственником участка, шеф принял). Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов устроил выволочку главе Железнодорожного района Екатеринбурга Виталию Першину. Чиновник и его команда не смогли прибраться в недавно (в 2020 году) отремонтированном сквере на улице Пехотинцев и обустроить пешеходные переходы возле гимназии №155. Свидетелем разноса стал корреспондент URA.RU. По уже заведенной традиции приезд мэра на объекты готовился тайно — чтобы чиновники не успели сориентироваться и подготовить площадки. Но задумка опять сорвалась: за несколько минут до появления Орлова коммунальщики выгнали уборочную машину и дворников. Хотя, по данным URA.RU, порядок в сквере Першин и его люди обещали навести еще к 1 августа, а решить проблему с переходом на перекрестке Азина-Испанских рабочих — 25 июля. «Мои подписчики в Telegram написали. И хочется понять, это вандалы делают или просто некачественная работа [со стороны чиновников]», — проговорил Першину Орлов, заходя в сквер. «Ужас-ужас. И тут дети у нас играют. А что, ДЭУ-то не может сюда приехать и порядок навести?» — поинтересовался мэр, подойдя к разбитой детской площадке. «Такие площадки, конечно, районам по силам. Этим просто надо заниматься. Виталий Павлович, давайте-ка и ДЭУ немного носом натыкаем», — распорядился мэр. Першин пообещал, что повторный ремонт сквера завершится к 15 сентября (убирать его теперь будут каждый день). А пешеходные переходы появятся к 1 сентября. Особых претензий к исполнению этого поручения Орлов, несмотря на провал подчиненных, не высказал (их аргумент, что были проблемы с собственником участка, шеф принял).