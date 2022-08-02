Считается, что Алексей Орлов, неожиданно приезжая на загаженные места, воспитывает подчиненных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов устроил подчиненным новую проверку. Собираясь на стройку школы в Мичуринском, он внезапно заехал на загрязненный пляж Верх-Исетского пруда, передает корреспондент URA.RU. Это третья подобная вылазка с середины июля.

В этот раз предлогом стало обращение кайтсерферов в Telegram. Недавно на пляж, где они занимаются, стали заезжать машины (раньше не позволяла теплотрасса), и как результат — горы мусора, которые никто не убирает. «Будто письмо Деду Морозу написал. Вчера хоть стали прибираться. Очень все было грустно», — сказал Орлову встретивший его кайтсерфер Кирилл.

Чиновники попытались зачистить пляж до визита шефа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из слов спортсмена следует, что снова произошла утечка. Как и неделю назад, когда Орлов ездил на другую сторону пляжа, ответственные чиновники как-то прознали о планах шефа и кое-что успели прибрать. Но не все.

Глава района Андрей Морозов объяснил мэру, что земля, хоть и является муниципальной, ни за кем не закреплена. «Давайте тогда хоть вне регламентов здесь уберем [мусор]», — скомандовал градоначальник. Предполагается, что в ближайшее время пляж оформят на одно из муниципальных учреждений, которое и будет за ним следить.

19 июля Орлов таким же образом посетил Меткогорку. Тогда выяснилось, что его подчиненные ни при чем: участок находится в федеральной собственности. Сейчас мэрия пытается забрать его себе.