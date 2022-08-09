Новая линейка продукции «Равис» понравилась покупателям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Агрохолдинг «Равис» заменил традиционный фастфуд линейкой мясоовощных полуфабрикатов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, спрос на продукцию через неделю после запуска продаж увеличился в 10 раз: с ежедневных 100 кг до одной тонны.

«Мы предложили потребителям альтернативу вредному американскому фастфуду. Обнаружили, что есть повышенный спрос: вначале ежедневно продавали по 100 кг, теперь — тонну», — рассказали URA.RU в «Рависе».

Предприятие продает кюфте с болгарским перцем и сыром, картопляники с картофелем и шведские палочки со свеклой. Продукция содержит животный белок и растительные углеводы, а после разморозки сохраняет полезные свойства. Покупатели это оценили.

При том, что в товарной матрице производителя есть куриные наггетсы и чикенбургеры, продукция продается в рознице и не поставляется в сети фастфуда. Как URA.RU сообщили в пресс-службе бренда «Вкусно — и точка», на данный момент среди поставщиков компании челябинские фирмы отсутствуют.

По данным регионального минпрома, в 2022 году агрохолдинг «Равис» рассчитывает увеличить выручку на 25%, подняв на 60% производительность труда. Показатели работают на успешное выполнение программы импортозамещения в пищевой промышленности. Проект призван обеспечить продовольственную безопасность области за счет замены иностранных поставщиков отечественными. Ограничения ряд государств ввели после объявленного проведения спецоперации на Украине.

В мясоовощных полуфабрикатах компания «Равис» увидела потенциал для роста Фото: компания «Равис»