Мэрия Нового Уренгоя лишилась заместителя главы

Замглавы Нового Уренгоя (ЯНАО), управляющий делами Андрей Коваль уволился в связи с переездом в Тюмень. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.
«Заместитель главы администрации Нового Уренгоя Андрей Коваль покинул свой пост. Причиной стало то, что он переехал в Тюмень», — сообщил агентству инсайдер.
В администрации отставку Коваля подтвердили. «Коваль Андрей Богданович уволился в июне 2022 года в связи переездом на другое место жительства», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что еще один заместитель Андрея Воронова покинул свой пост. На пенсию вышел начальник департамента финансов Константин Егоров, проработавший в администрации более 20 лет.
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