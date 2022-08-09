09 августа 2022

Мэрия Нового Уренгоя лишилась заместителя главы

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, руки чиновника, шариковая ручка
За последние два месяца мэрию Нового Уренгоя покинули два заместителя главы Фото:

Замглавы Нового Уренгоя (ЯНАО), управляющий делами Андрей Коваль уволился в связи с переездом в Тюмень. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.

«Заместитель главы администрации Нового Уренгоя Андрей Коваль покинул свой пост. Причиной стало то, что он переехал в Тюмень», — сообщил агентству инсайдер.

В администрации отставку Коваля подтвердили. «Коваль Андрей Богданович уволился в июне 2022 года в связи переездом на другое место жительства», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что еще один заместитель Андрея Воронова покинул свой пост. На пенсию вышел начальник департамента финансов Константин Егоров, проработавший в администрации более 20 лет.

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Замглавы Нового Уренгоя (ЯНАО), управляющий делами Андрей Коваль уволился в связи с переездом в Тюмень. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. «Заместитель главы администрации Нового Уренгоя Андрей Коваль покинул свой пост. Причиной стало то, что он переехал в Тюмень», — сообщил агентству инсайдер. В администрации отставку Коваля подтвердили. «Коваль Андрей Богданович уволился в июне 2022 года в связи переездом на другое место жительства», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что еще один заместитель Андрея Воронова покинул свой пост. На пенсию вышел начальник департамента финансов Константин Егоров, проработавший в администрации более 20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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