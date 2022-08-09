Главе пермских узбеков начали угрожать после заявления по Украине

Джахонгиру Джалолову звонят и пишут с угрозами земляки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидера пермских узбеков Джахонгиру Джалолову, призвавшего земляков отправиться на Украину для участия в спецоперации, атаковали угрозами. В беседе с URA.RU Джалолов рассказал, что сейчас на него оказывается «колоссальное давление» узбеками, проживающими не только в России, но и за рубежом.

«Земляки, конечно, высказывают угрозы из Москвы, Праги, Лондона, Германии. Колоссальное давление идет. Кто-то в соцсети „ВКонтате“ пишет, кто-то по телефону звонит. Говорят: „Ты ведешь людей на смерть. Кто будет отвечать за это перед их родными“. Угрозы убийством поступают, нецензурные оскорбления, унижения пишут. Очень обидно, когда за патриотизм, за свою страну такое давление [приходится испытывать]», — сказал Джалолов.

Он также рассказал о реакции Генконсульства Узбекистана в России, которое дало четко понять, что за участие граждан страны в спецоперации предусмотрена уголовная статья. Тем не менее Джалолов заявил URA.RU, что не мог оставаться в стороне от происходящего и готов сам отправиться на Украину. «Я все-таки давно живу в России, в Перми уже около 20 лет. Сам бывший офицер. Каждый раз, когда я включаю телевизор, и вижу, как бомбят Донбасс, как истребляют русский народ, у меня просто душа болит», — отметил Джалолов.

Ранее он обратился к членам общественной организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края», председателем которой является. Джалолов предложил землякам сформировать добровольческий батальон для участия в спецоперации. По его словам, узбеки должны оправдать хлеб, который едят в России. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась в конце февраля. Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам России подчеркивал, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса и не преследует цели оккупировать территорию этой страны.