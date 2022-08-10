Офтальмолог Шилова заявила об опасности цветных линз для глаз

10 августа 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Из-за цветных линз может снижаться острота зрения, считает Татьяна Шилова Фото: Илья Московец © URA.RU Цветные линзы могут препятствовать нормальному насыщению глаз кислородом и снижают остроту зрения, поэтому носить их желательно не более 5 часов в день и исключительно по праздникам. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова. «Требования к цветным линзам еще строже, чем к оптическим контактным линзам, потому что проницаемость кислорода таких изделий за счет закрашенной поверхности намного ниже. Значит, носить их нужно меньше. Мы рекомендуем цветные линзы использовать только в декоративном плане, по праздникам. Носить их желательно не более 4-5 часов. И чтобы исключить все риски, перед покупкой проконсультироваться у специалиста», — подчеркнула Татьяна Шилова. По словам врача-офтальмолога, цветные линзы снижают остроту зрения. «В цветной линзе окрашенная часть, как правило, занимает большую поверхность, чем стандартная величина зрачка. Получается, что красящий пигмент сужает обзор зрения, ограничивает боковое зрение и даже может заходить на область зрачка, что, по сути, снижает и остроту зрения. Поэтому картинка перед глазами может размываться, появляется ощущение тумана, нечеткости. Вечером это чувство усиливается, потому что в темное время суток наши зрачки расширяются. Нельзя сказать, что это прямо наносит необратимый вред здоровью, но это влечет ряд ограничений. Например, профессиональным водителям декоративные линзы противопоказаны, нежелательны они людям, от которых требуется повышенная концентрация внимания. С осторожностью их нужно использовать детям и подросткам», — объяснила Шилова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цветные линзы могут препятствовать нормальному насыщению глаз кислородом и снижают остроту зрения, поэтому носить их желательно не более 5 часов в день и исключительно по праздникам. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова. «Требования к цветным линзам еще строже, чем к оптическим контактным линзам, потому что проницаемость кислорода таких изделий за счет закрашенной поверхности намного ниже. Значит, носить их нужно меньше. Мы рекомендуем цветные линзы использовать только в декоративном плане, по праздникам. Носить их желательно не более 4-5 часов. И чтобы исключить все риски, перед покупкой проконсультироваться у специалиста», — подчеркнула Татьяна Шилова. По словам врача-офтальмолога, цветные линзы снижают остроту зрения. «В цветной линзе окрашенная часть, как правило, занимает большую поверхность, чем стандартная величина зрачка. Получается, что красящий пигмент сужает обзор зрения, ограничивает боковое зрение и даже может заходить на область зрачка, что, по сути, снижает и остроту зрения. Поэтому картинка перед глазами может размываться, появляется ощущение тумана, нечеткости. Вечером это чувство усиливается, потому что в темное время суток наши зрачки расширяются. Нельзя сказать, что это прямо наносит необратимый вред здоровью, но это влечет ряд ограничений. Например, профессиональным водителям декоративные линзы противопоказаны, нежелательны они людям, от которых требуется повышенная концентрация внимания. С осторожностью их нужно использовать детям и подросткам», — объяснила Шилова.