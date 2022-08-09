В Кургане работают компании-призраки, принимающие мясо и молоко

Специалисты Россельхознадзора выявили 12 фантомных компаний Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области выявили 12 новых фантомных компаний, которые после официального прекращения деятельности продолжали получать молочную и мясную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При сверке данных ФГИС „Цербер“ с ФГИС „Меркурий“ установлено, что из 49 площадок, прекративших свою деятельность, на 12 систематически осуществлялось перемещение животноводческой продукции. Так, например, на площадках ИП Д. (Кетовский район) после прекращения деятельности предпринимателя 18.01.2022 вплоть до 03.08.2022 на площадку зафиксировано поступление 27 кг молочной продукции и 273 кг мясной продукции», — говорится в сообщении ведомства.

Подобные нарушения зафиксированы на площадках в Куртамышском, Юргамышском, Шадринском, Макушинском и Белозерском районах. Фантомы получали молоко, рыбу, мясо и полуфабрикаты. «Движение поднадзорной продукции с/на площадки, закрепленные за хозяйствующими субъектами, прекратившими свою деятельность в соответствии с Разъяснениями Россельхознадзора, является незаконным. Такие площадки являются «Фантомными», — подчеркнули в ведомстве. Для пресечения незаконного оборота сырья выявленные площадки переведены в статус «Фантом» и исключены из Реестра ФГИС «Цербер».

Ранее URA.RU писало, что тонны собачьего корма из Китая остановили на курганской границе. Сотрудники Россельхознадзора провели исследование компонентов корма на содержание генно-модифицированных организмов (ГМО). ГМО не обнаружили, управление Россельхознадзора разрешило оборот и продажу поступивших партий корма в Курганской области.