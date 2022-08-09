Перец везли из Киргизии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область запретили ввозить 21 тонну перца из Киргизии. Об этом URA.RU 10 августа рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Машина с 21 тоннами болгарского перца следовала из Республики Кыргызстан в город Новосибирск. Продукция перевозилась навалом и в сетках без упаковки и обязательной маркировки, что является нарушением Решения Совета Евразийской комиссии от 30.11.2016 №157», — сообщили в пресс-службе.

Нарушение во время досмотра обнаружили 10 августа сотрудники Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям в пункте пропуска Петухово. Гражданина Казахстана, перевозившего перец, обвиняют в нарушении порядка ввоза подкарантинной продукции. Представители Россельхознадзора запретили ввозить этот перец в Россию. Машину вернули в Казахстан.

Ранее через Курганскую область пытались провезти полтонны острого перца из Казахстана. Так как у водителя не было необходимых документов, груз запретили ввозить в Россию.