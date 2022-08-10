В пермском аэропорту объяснили исчезновение четырех рейсов

С сайта Пермского аэропорта исчезли рейсы в Нарьян-Мар, Усинск, Уфу и Челябинск Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Из расписания на сайте аэропорта Перми исчезли четыре рейса. Три из них были вахтовыми, поэтому их убрали, объяснили в пресс-службе воздушной гавани.

С сайта исчезли рейсы из Перми в Нарьян-Мар, Усинск, Уфу и Челябинск. «В Нарьян-Мар и Усинск самолеты не постоянно летали, они вахтовые. Вахта летит — они заказывают самолет. Это нерегулярные рейсы», — пояснили в пресс-службе. По той же причине убрали рейсы и в Уфу.

В Челябинск должны были совершать регулярные субсидируемые рейсы самолеты авиакомпании Nordwind Airlines. В аэропорту попросили уточнить причину отмены у перевозчика. В компанию отправлен запрос.

Ранее стало известно, что Ural Airlines отменили международные рейсы из Перми в Куляб (Таджикистан). В авиакомпании заявили, что направление просто не востребовано.