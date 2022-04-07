Курганцы выиграли в лотерею почти 129 млн рублей

За 2021 год курганцы выиграли по лотерейным билетам почти 129 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Курганской области за 2021 год выиграли в лотерею почти 129 млн рублей. Число выигрышных билетов по итогу года превысило 620 тысяч штук, сообщили URA.RU в пресс-службе компании-распространителя государственный лотерей под брендом «Столото».

«Жителям Курганской области действительно везет в государственных лотереях, распространяемых под брендом „Столото“. Согласно внутренней аналитике „Столото“, количество выигравших лотерейных билетов, приобретенных в Курганской области в 2021 году превысило 620 тысяч штук, а общая сумма выигрышей жителей региона в прошлом году составила 128 999 167 рублей», — сообщили в пресс-службе «Столото» URA.RU. При этом там не смогли уточнить общее количество проданных лотерейных билетов в регионе.

Среди выигравших жителей области шестеро стали лотерейными миллионерами. Девять курганцев стали обладателями выигрыша больше полумиллиона рублей. Самым скупным стал выигрыш 16 млн рублей, который получил футбольный тренер детско-юношеской спортивной школы из Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганец не смог получить выигрыш в лотерею. Победителю отказали в идентификации личности в точке продажи лотерейных билетов. На основании жалобы проведено внутреннее расследование, агент-распространитель был предупрежден о возможном расторжении контракта с брендом «Столото».