09 августа 2022

В центре Тюмени заметили онаниста

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину, который занимался самоудовлетворением видели возле площадь Памяти Фото:

Во дворах в центре Тюмени жительница заметила мужчину, который занимался самоудовлетворением. Об этом она рассказала URA.RU на правах анонимности.

«Я возвращалась домой, живу недалеко от площади Памяти, и во дворе столкнулась с ним. Я заметила, что мужчина держит обе руки в штанах, ну и активно трогает себя. Он явно не ожидал, что кто-то ворвется в его уединенную атмосферу, поэтому сначала смущенно отвернулся. Но потом начал двигаться в мою сторону», — рассказала девушка.

Читательница добавила, что успела забежать в подъезд, а из окон дома извращенца уже не увидела. Чтобы узнать, поступали ли обращения от граждан в правоохранительные органы агентство обратилось в региональное УМВД. Им был направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском парке жители заметили голого мужчину. Эксгибиционист стоял в кустах.

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Во дворах в центре Тюмени жительница заметила мужчину, который занимался самоудовлетворением. Об этом она рассказала URA.RU на правах анонимности. «Я возвращалась домой, живу недалеко от площади Памяти, и во дворе столкнулась с ним. Я заметила, что мужчина держит обе руки в штанах, ну и активно трогает себя. Он явно не ожидал, что кто-то ворвется в его уединенную атмосферу, поэтому сначала смущенно отвернулся. Но потом начал двигаться в мою сторону», — рассказала девушка. Читательница добавила, что успела забежать в подъезд, а из окон дома извращенца уже не увидела. Чтобы узнать, поступали ли обращения от граждан в правоохранительные органы агентство обратилось в региональное УМВД. Им был направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском парке жители заметили голого мужчину. Эксгибиционист стоял в кустах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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