В центре Тюмени заметили онаниста

Мужчину, который занимался самоудовлетворением видели возле площадь Памяти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во дворах в центре Тюмени жительница заметила мужчину, который занимался самоудовлетворением. Об этом она рассказала URA.RU на правах анонимности.

«Я возвращалась домой, живу недалеко от площади Памяти, и во дворе столкнулась с ним. Я заметила, что мужчина держит обе руки в штанах, ну и активно трогает себя. Он явно не ожидал, что кто-то ворвется в его уединенную атмосферу, поэтому сначала смущенно отвернулся. Но потом начал двигаться в мою сторону», — рассказала девушка.

Читательница добавила, что успела забежать в подъезд, а из окон дома извращенца уже не увидела. Чтобы узнать, поступали ли обращения от граждан в правоохранительные органы агентство обратилось в региональное УМВД. Им был направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском парке жители заметили голого мужчину. Эксгибиционист стоял в кустах.