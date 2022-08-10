Полпред УрФО Якушев рассказал, что соскучился по встречам

10 августа 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Полпред УрФО Владимир Якушев находится на форуме «УТРО» в ХМАО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За время пандемии коронавируса полпред УрФО Владимир Якушев соскучился по встречам в формате форума «УТРО». Такую информацию передает журналист URA.RU с мероприятия. «Мы должны понимать, что пандемия внесла свои коррективы и мы за такими встречами все соскучились. И сегодня ребята с двойной энергией встречаются, обсуждают. Погода прекрасная, место шикарное <…>, Ханты-Мансийск — это наша маленькая Швейцария», — пояснил Якушев, отвечая на вопросы журналистов. Ранее сообщалось, что полпред УрФО прилетит в ХМАО на закрытие форума. Кроме того, в мероприятии примут участие губернаторы Тюменской матрешки и глава Свердловской области. Во время своего визит Якушев уже пригласил детей из ДНР и ЛНР на следующий форум «УТРО», который пройдет в Челябинске в 2023 году.

За время пандемии коронавируса полпред УрФО Владимир Якушев соскучился по встречам в формате форума «УТРО». Такую информацию передает журналист URA.RU с мероприятия. «Мы должны понимать, что пандемия внесла свои коррективы и мы за такими встречами все соскучились. И сегодня ребята с двойной энергией встречаются, обсуждают. Погода прекрасная, место шикарное <…>, Ханты-Мансийск — это наша маленькая Швейцария», — пояснил Якушев, отвечая на вопросы журналистов. Ранее сообщалось, что полпред УрФО прилетит в ХМАО на закрытие форума. Кроме того, в мероприятии примут участие губернаторы Тюменской матрешки и глава Свердловской области. Во время своего визит Якушев уже пригласил детей из ДНР и ЛНР на следующий форум «УТРО», который пройдет в Челябинске в 2023 году.