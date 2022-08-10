Полпред Якушев пригласил детей из ЛНР и ДНР в Челябинск

10 августа 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев пригласил детей из ЛНР и ДНР на следующий форум «УТРО» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев пригласил детей из ЛНР и ДНР на следующий форум «УТРО», который будет проходить в Челябинске. Якушев лично пригласил детей, общаясь с ними в рамках форума, передает журналист URA.RU. «Уверен в том, что теперь это будет нашей с вами хорошей традицией. И в том, что количество участников с территорий ДНР и ЛНР с каждым годом будет расти. Мы постараемся, когда будем формировать программу следующего форума (который будет проходить в Челябинске, — ред.), подобрать инфраструктуру и гораздо увеличить квоту», — сказал Якушев. Полпред добавил, что надеется на позитивные впечатления от ХМАО и первого знакомства детей из ЛНР и ДНР с Уральским федеральным округом. «Наверное был некий скепсис: вроде бы как с юга и поедем куда-то на север. Но сейчас, я надеюсь, вы увидели, что здесь тепло, здесь уютно, здесь комфортно. И сюда можно ехать для того, чтобы принимать участие в деловых программах, а также туристических поездках», — сказал Якушев. Полпред добавил, что в конце вечера будут объявлены победители конкурса, которые получат гранты от Росмолодежи. Ранее URA.RU писало, что полпред УрФО Владимир Якушев прилетит на закрытие главной молодежной тусовки Урала — на форум «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске. На мероприятии также должны были присутствовать губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Следующий форум «УТРО» в 2023 году пройдет в Челябинске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев пригласил детей из ЛНР и ДНР на следующий форум «УТРО», который будет проходить в Челябинске. Якушев лично пригласил детей, общаясь с ними в рамках форума, передает журналист URA.RU. «Уверен в том, что теперь это будет нашей с вами хорошей традицией. И в том, что количество участников с территорий ДНР и ЛНР с каждым годом будет расти. Мы постараемся, когда будем формировать программу следующего форума (который будет проходить в Челябинске, — ред.), подобрать инфраструктуру и гораздо увеличить квоту», — сказал Якушев. Полпред добавил, что надеется на позитивные впечатления от ХМАО и первого знакомства детей из ЛНР и ДНР с Уральским федеральным округом. «Наверное был некий скепсис: вроде бы как с юга и поедем куда-то на север. Но сейчас, я надеюсь, вы увидели, что здесь тепло, здесь уютно, здесь комфортно. И сюда можно ехать для того, чтобы принимать участие в деловых программах, а также туристических поездках», — сказал Якушев. Полпред добавил, что в конце вечера будут объявлены победители конкурса, которые получат гранты от Росмолодежи. Ранее URA.RU писало, что полпред УрФО Владимир Якушев прилетит на закрытие главной молодежной тусовки Урала — на форум «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске. На мероприятии также должны были присутствовать губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Следующий форум «УТРО» в 2023 году пройдет в Челябинске.