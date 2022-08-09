В 2023 году Челябинск примет форум «УТРО»

Челябинск станет городом проведения форума «УТРО» в 2023 году. Об этом вечером 9 августа сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера со ссылкой на главу региона.
«Алексей Текслер анонсировал, что форум в 2023 году пройдет в Челябинске. Озвученные молодыми участниками форума проекты будут реализовывать в наших регионах, в частности, в Челябинской области», — заявила пресс-служба губернатора в telegram-канале.
В рамках рабочей поездки в Ханты-Мансийск губернатор Алексей Текслер вместе с губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой посетил форум «УТРО», осмотрел образовательные и арт-площадки, посетил презентацию итоговых продуктов форума.
Форум «УТРО» совпал с бизнес-миссией Челябинской области в ХМАО. Подводя итоги первого дня, Текслер пригласил главу ХМАО Наталью Комарову в Челябинск. Здесь же на форуме подписано соглашение между двумя на 2022—2024 годы. ХМАО и Челябинская область решили вместе противостоять санкциям.
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