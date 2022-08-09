09 августа 2022

Тюменский губернатор анонсировал открытие молодежных центров

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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , моор александр
Александр Моор анонсировал открытие шести мультицентров в регионе Фото:

В ближайшее время в Тюменской области откроются шесть новых мультицентров для реализаций идей молодежи. Об этом заявил губернатор Тюменской области, выступая на форуме «УТРО», который проходит в эти минуты в Ханты-Мансийске.

«У нас в Тюменской области семь таких мультицентров. В ближайшее время откроются еще шесть. В том числе, три — в областном центре», — пообещал глава региона.

По словам Моора, в таких центрах молодежь получает все необходимое для реализации своих идей — от техники до атмосферы. «Самое главное, в этих центрах работают социальные продюсеры — люди, которые имеют опыт для работы с молодежными неформальными сообществами. Молодым людям в центрах оказывается полная поддержка — от консультаций до финансовой помощи», — объяснил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что полпред УрФО Владимир Якушев прилетит на закрытие главной молодежной тусовки Урала — на форум «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске. На мероприятие также прибыли губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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В ближайшее время в Тюменской области откроются шесть новых мультицентров для реализаций идей молодежи. Об этом заявил губернатор Тюменской области, выступая на форуме «УТРО», который проходит в эти минуты в Ханты-Мансийске. «У нас в Тюменской области семь таких мультицентров. В ближайшее время откроются еще шесть. В том числе, три — в областном центре», — пообещал глава региона. По словам Моора, в таких центрах молодежь получает все необходимое для реализации своих идей — от техники до атмосферы. «Самое главное, в этих центрах работают социальные продюсеры — люди, которые имеют опыт для работы с молодежными неформальными сообществами. Молодым людям в центрах оказывается полная поддержка — от консультаций до финансовой помощи», — объяснил губернатор. Ранее URA.RU писало, что полпред УрФО Владимир Якушев прилетит на закрытие главной молодежной тусовки Урала — на форум «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске. На мероприятие также прибыли губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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