ДНР: у Украины есть еще 90 ракет с запрещенными минами «Лепесток»

ВСУ Продолжают минирование «Лепестками» территории Макеевки и Донецка Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Около 90 ракет «Ураган», оборудованных запрещенными минами «Лепесток», находятся на вооружении украинских военных, продолжается минирование Донецка и Макеевки. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«По нашим данным, у них было порядка 90 таких ракет «Ураган», в которых сразу находятся эти мины «Лепестки Продолжается минирование «Лепестками» территории Макеевки и Донецка. В некоторых районах все усеяно этими «Лепестками». Сотрудники МЧС не всегда успевают убрать то, что видно. Большая проблема в том, что мы не видим их из-за листвы и травы», — заявил Басурин в эфире Первого канала.

Он посоветовал жителям, чьи дети, родные или друзья вернулись после отдыха, рассказать им об этой опасности. Это, по его мнению, поможет избежать трагедий.

Ранее сообщалось, что в Донецке на «Лепестке» подорвалась пенсионерка. В Штабе теробороны ДНР отметили, что некоторые населенные пункты республики перенасыщены взрывоопасными предметами. Мины «Лепесток» были запрещены Оттавской конвенцией, однако ВСУ используют их при отступлении со своих позиций, плотно минируя местность. 7 августа ВСУ выпустили по Донецку несколько ракет с «Лепестками», передает RT.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.