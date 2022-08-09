09 августа 2022

Тюменский губернатор высказался о новых ограничениях по COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание, круглые столы. Москва, моор александр
В ближайшее время тюменские власти не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области пока не планируют вводить новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом глава региона Александр Моор рассказал журналисту URA.RU во время церемонии закрытия молодежного форума «УТРО» в Ханты-Мансийске.

«Это же все зависит не только от количества заболевших. В первую очередь, определяется возможностями системы здравоохранения по лечению заболевших. А самое главное — количеством занятых коек в стационарах. Если при предыдущих волнах [коронавируса], у нас было много занятых коек, то сейчас у нас там всего 75 занято. Пока перенапряжения в системе здравоохранения нет, а любые ограничения, они влияют на экономику. В текущую минуту времени мыслей по введению новых ограничений, нет», — заявил губернатор Моор, отвечая на вопрос журналистов агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменских медиков призвали готовиться к новой волне коронавируса, которая, по прогнозам экспертов, накроет Россию этой осенью. Кроме этого, у крупнейших ТРЦ Тюмени после долгого перерыва вновь начали работать мобильные пункты вакцинации.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Власти Тюменской области пока не планируют вводить новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом глава региона Александр Моор рассказал журналисту URA.RU во время церемонии закрытия молодежного форума «УТРО» в Ханты-Мансийске. «Это же все зависит не только от количества заболевших. В первую очередь, определяется возможностями системы здравоохранения по лечению заболевших. А самое главное — количеством занятых коек в стационарах. Если при предыдущих волнах [коронавируса], у нас было много занятых коек, то сейчас у нас там всего 75 занято. Пока перенапряжения в системе здравоохранения нет, а любые ограничения, они влияют на экономику. В текущую минуту времени мыслей по введению новых ограничений, нет», — заявил губернатор Моор, отвечая на вопрос журналистов агентства. Ранее URA.RU писало о том, что тюменских медиков призвали готовиться к новой волне коронавируса, которая, по прогнозам экспертов, накроет Россию этой осенью. Кроме этого, у крупнейших ТРЦ Тюмени после долгого перерыва вновь начали работать мобильные пункты вакцинации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...