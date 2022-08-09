Тюменский губернатор высказался о новых ограничениях по COVID-19

В ближайшее время тюменские власти не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области пока не планируют вводить новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом глава региона Александр Моор рассказал журналисту URA.RU во время церемонии закрытия молодежного форума «УТРО» в Ханты-Мансийске.

«Это же все зависит не только от количества заболевших. В первую очередь, определяется возможностями системы здравоохранения по лечению заболевших. А самое главное — количеством занятых коек в стационарах. Если при предыдущих волнах [коронавируса], у нас было много занятых коек, то сейчас у нас там всего 75 занято. Пока перенапряжения в системе здравоохранения нет, а любые ограничения, они влияют на экономику. В текущую минуту времени мыслей по введению новых ограничений, нет», — заявил губернатор Моор, отвечая на вопрос журналистов агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменских медиков призвали готовиться к новой волне коронавируса, которая, по прогнозам экспертов, накроет Россию этой осенью. Кроме этого, у крупнейших ТРЦ Тюмени после долгого перерыва вновь начали работать мобильные пункты вакцинации.