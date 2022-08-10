Академик Зверев: человечество ждет новый вирус гриппа. «Большинство людей не готово»

10 августа 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Грипп мутирует в 30 раз чаще COVID-19, отметил Виталий Зверев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Человечество может столкнуться с проблемой в виде нового варианта гриппа, для которого придется создавать вакцину и разрабатывать схемы лечения. При этом COVID-19 в ближайшем будущем станет сезонным заболеванием. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. «COVID-19 в конце концов превратится в сезонное заболевание и, я думаю, гораздо более серьезной проблемой может стать грипп. Он же меняется раз в 30 чаще, чем коронавирус, и вот с ним может что-то произойти. Он поменяется и появится новый какой-то вариант, к которому большинство людей на планете будет имунно не готово. И опять придется начинать какие-то мероприятия, делать новую вакцину, и так далее», — объяснил Виталий Зверев. По словам академика РАН, COVID-19 начал отступать. «Считаю, что тяжелая эпидемия отступает. Можно от чего-то воздержаться, от каких-то концертов с огромным количеством людей, но, в принципе, ничего страшного не происходит. Вирус, действительно, становится гораздо слабее — один случай госпитализации на 40-50 заболевших. Это уже совсем не та ситуация, что была год назад. Отступают тяжелые формы, которые требовали госпитализации. Люди заболевание переносят легко, особенно дети. Просто нужно следить за тем, что происходит, но без всякого ажиотажа, полива улиц, строгих мер, локдауна, без перчаток. И у нас все-таки коллективный иммунитет гораздо выше, чем называют», — подчеркнул Зверев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человечество может столкнуться с проблемой в виде нового варианта гриппа, для которого придется создавать вакцину и разрабатывать схемы лечения. При этом COVID-19 в ближайшем будущем станет сезонным заболеванием. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. «COVID-19 в конце концов превратится в сезонное заболевание и, я думаю, гораздо более серьезной проблемой может стать грипп. Он же меняется раз в 30 чаще, чем коронавирус, и вот с ним может что-то произойти. Он поменяется и появится новый какой-то вариант, к которому большинство людей на планете будет имунно не готово. И опять придется начинать какие-то мероприятия, делать новую вакцину, и так далее», — объяснил Виталий Зверев. По словам академика РАН, COVID-19 начал отступать. «Считаю, что тяжелая эпидемия отступает. Можно от чего-то воздержаться, от каких-то концертов с огромным количеством людей, но, в принципе, ничего страшного не происходит. Вирус, действительно, становится гораздо слабее — один случай госпитализации на 40-50 заболевших. Это уже совсем не та ситуация, что была год назад. Отступают тяжелые формы, которые требовали госпитализации. Люди заболевание переносят легко, особенно дети. Просто нужно следить за тем, что происходит, но без всякого ажиотажа, полива улиц, строгих мер, локдауна, без перчаток. И у нас все-таки коллективный иммунитет гораздо выше, чем называют», — подчеркнул Зверев.