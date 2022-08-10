Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки Фото: Wikimedia

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах применения насилия в отношении 85-летней пенсионерки в Пермском крае после публикации URA.RU. В ней говорилось о том, что знакомые 85-летней Нины Михалевой, проживающей в Верхне-Курьинском геронтологическом центре, застали женщину в крови. Пенсионерка уже несколько раз жаловалась на то, что к ней применяют грубую физическую силу.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале СК России.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку по данной информации. Поручения после материалов URA.RU Александр Бастрыкин дает уже не первый раз. Неделю назад он дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю затребовать материалы по делу погибшего заключенного из межрайонного отдела для проведения дополнительной проверки в аппарате регионального следственного управления.