Мэру Екатеринбурга отказали в деньгах на переизбрание Куйвашева

10 августа 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

В сборе средств на победу Куйвашева Алексею Орлову (справа) помогает его зам Рустам Галямов (слева) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловские власти отклонили смету администрации Екатеринбурга на продвижение губернатора Евгения Куйвашева — главного фаворита выборов, намеченных на сентябрь. Сейчас мэр Алексей Орлов, отвечающий за результат Куйвашева в городе, и его команда ищут деньги своими силами, рассказали URA.RU несколько источников, погруженных в интригу. По словам одного из них, несколько недель назад мэрия отправила в областной предвыборный штаб смету электорального проекта «Пенсионер». «В начале августа Орлову дали понять: денег не будет», — рассказал инсайдер. Это объясняют политикой вице-губернатора Олега Чемезова, который крайне осторожно подходит к расходованию средств из полуофициального фонда. В мэрии были к этому готовы и начали вызывать местных бизнесменов еще до того, как пришло понимание, что финансовой поддержки от команды Куйвашева не будет вообще. За краудфандинг в окружении Орлова отвечает в основном вице-мэр по строительству Рустам Галямов. Он уже выполнял похожие задачи на выборах в Госдуму и заксобрание 2021 года (тогда от областного штаба какие-то средства в мэрию все же пришли) и на довыборах в гордуму в начале 2022 года. Один источник утверждает, что задача Галямова — привлечь на пиар Куйвашева в Екатеринбурге порядка 50 миллионов рублей. Другой собеседник заявил, что «цифра существенно ниже». Узнать, как на самом деле, не удалось — ни Галямов, ни вице-мэр по политике Сергей Плахотин на вопросы корреспондента не ответили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские власти отклонили смету администрации Екатеринбурга на продвижение губернатора Евгения Куйвашева — главного фаворита выборов, намеченных на сентябрь. Сейчас мэр Алексей Орлов, отвечающий за результат Куйвашева в городе, и его команда ищут деньги своими силами, рассказали URA.RU несколько источников, погруженных в интригу. По словам одного из них, несколько недель назад мэрия отправила в областной предвыборный штаб смету электорального проекта «Пенсионер». «В начале августа Орлову дали понять: денег не будет», — рассказал инсайдер. Это объясняют политикой вице-губернатора Олега Чемезова, который крайне осторожно подходит к расходованию средств из полуофициального фонда. В мэрии были к этому готовы и начали вызывать местных бизнесменов еще до того, как пришло понимание, что финансовой поддержки от команды Куйвашева не будет вообще. За краудфандинг в окружении Орлова отвечает в основном вице-мэр по строительству Рустам Галямов. Он уже выполнял похожие задачи на выборах в Госдуму и заксобрание 2021 года (тогда от областного штаба какие-то средства в мэрию все же пришли) и на довыборах в гордуму в начале 2022 года. Один источник утверждает, что задача Галямова — привлечь на пиар Куйвашева в Екатеринбурге порядка 50 миллионов рублей. Другой собеседник заявил, что «цифра существенно ниже». Узнать, как на самом деле, не удалось — ни Галямов, ни вице-мэр по политике Сергей Плахотин на вопросы корреспондента не ответили.