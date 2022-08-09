Тюменцам рассказали об уровне опасности воздуха в городе

Тюмень накрыл смог от пожаров в ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

По результатам лабораторной проверки в Тюмени выявили одну точку, превысившую предельно допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ. Итогами проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» по 25 пробам из Тюмени и Тобольска поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Исследовано 25 проб атмосферного воздуха в Тюмени и Тобольске, где наблюдалось задымление. В Тюмени 10.08.2022 в 1 точке превышение ПДК вредных веществ — продуктов горения в атмосферном воздухе — составило по углерода оксиду, по мелкодисперсным частицам РМ, по частицам РМ10, по серы диоксиду, по углероду (саже). В Тобольске превышение содержания вредных веществ не установлено», — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзор по Тюменской области.

Они также дали рекомендации по мерам безопасности при наличии смога и дыма в городе. Так, тюменцам, в частности группам людей, подверженным более высокой восприимчивости, стоит:

по возможности минимизировать время пребывания на улице;

при сильном задымлении использовать увлажненные пятислойные марлевые маски или приобрести в аптеке защитные маски;

плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью;

увлажнять воздух в помещении простым способом, а также как можно чаще проводить влажную уборку помещений;

обеспечить обильное питье;

не носить контактные линзы;

принимать душ;

исключить дополнительную физическую активность;

отказаться от употребления алкогольной продукции, по возможности исключить курение;

не оставлять без присмотра детей.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюменской области жалуются из-за смога от лесных пожаров в ХМАО. Также лесные пожары ожидаются 10 августа в пяти муниципалитетах региона.