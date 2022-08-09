Тюменцам рассказали об уровне опасности воздуха в городе

По результатам лабораторной проверки в Тюмени выявили одну точку, превысившую предельно допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ. Итогами проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» по 25 пробам из Тюмени и Тобольска поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Исследовано 25 проб атмосферного воздуха в Тюмени и Тобольске, где наблюдалось задымление. В Тюмени 10.08.2022 в 1 точке превышение ПДК вредных веществ — продуктов горения в атмосферном воздухе — составило по углерода оксиду, по мелкодисперсным частицам РМ, по частицам РМ10, по серы диоксиду, по углероду (саже). В Тобольске превышение содержания вредных веществ не установлено», — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзор по Тюменской области.
Они также дали рекомендации по мерам безопасности при наличии смога и дыма в городе. Так, тюменцам, в частности группам людей, подверженным более высокой восприимчивости, стоит:
- по возможности минимизировать время пребывания на улице;
- при сильном задымлении использовать увлажненные пятислойные марлевые маски или приобрести в аптеке защитные маски;
- плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью;
- увлажнять воздух в помещении простым способом, а также как можно чаще проводить влажную уборку помещений;
- обеспечить обильное питье;
- не носить контактные линзы;
- принимать душ;
- исключить дополнительную физическую активность;
- отказаться от употребления алкогольной продукции, по возможности исключить курение;
- не оставлять без присмотра детей.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюменской области жалуются из-за смога от лесных пожаров в ХМАО. Также лесные пожары ожидаются 10 августа в пяти муниципалитетах региона.
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