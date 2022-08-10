Дождавшись ночи, мэрия Екатеринбурга устроила прогон Дня города. Видео

10 августа 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Макаровский мост полностью откроют ко Дню города Владимир Жабриков © URA.RU Дождавшись, когда стемнеет, власти Екатеринбурга вечером 10 августа решили отрепетировать одну из главных фишек предстоящего Дня города (20 августа) — светомузыкальное шоу на Макаровском мосту, который вот-вот полностью откроют. Среди случайных прохожих, внезапно ставших свидетелями, оказался корреспондент URA.RU. Представление длилось около получаса. Как объяснили URA.RU в мэрии, горожанам показали далеко не все: «Лазеры на мосту пока не установили — они появятся ближе ко Дню города». Также не было музыкального сопровождения (чиновники не хотят засветить сюрприз). Вице-мэр Рустам Галямов, которого удалось разглядеть в толпе, скомандовал: сделать цвета поярче, более насыщенными. Предполагается, что в День города представление начнется в то же время, что и сегодня, — в 22:30. Две недели назад организаторы праздника вместе с Алексеем Орловым блуждали по набережной, подбирая точку обзора, откуда горожанам было бы наиболее удобно смотреть на шоу. Но не нашли. В июне URA.RU анонсировало, что после Дня города подсветка на Макаровском мосту станет ежедневной. Но в выходные, будни и праздники режимы будут отличаться.

Дождавшись, когда стемнеет, власти Екатеринбурга вечером 10 августа решили отрепетировать одну из главных фишек предстоящего Дня города (20 августа) — светомузыкальное шоу на Макаровском мосту, который вот-вот полностью откроют. Среди случайных прохожих, внезапно ставших свидетелями, оказался корреспондент URA.RU. Представление длилось около получаса. Как объяснили URA.RU в мэрии, горожанам показали далеко не все: «Лазеры на мосту пока не установили — они появятся ближе ко Дню города». Также не было музыкального сопровождения (чиновники не хотят засветить сюрприз). Вице-мэр Рустам Галямов, которого удалось разглядеть в толпе, скомандовал: сделать цвета поярче, более насыщенными. Предполагается, что в День города представление начнется в то же время, что и сегодня, — в 22:30. Две недели назад организаторы праздника вместе с Алексеем Орловым блуждали по набережной, подбирая точку обзора, откуда горожанам было бы наиболее удобно смотреть на шоу. Но не нашли. В июне URA.RU анонсировало, что после Дня города подсветка на Макаровском мосту станет ежедневной. Но в выходные, будни и праздники режимы будут отличаться.