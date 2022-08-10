Печи для крематория в Перми поставит производитель из Воронежа

Алексей Демкин сообщил, что администрация изучила опыт крематориев, где используются печи воронежского производителя (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Поставщик печей для будущего пермского крематория определен. Об этом рассказал Алексей Демкин — глава столицы Прикамья во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Мы сориентировались на одного из российских поставщиков. Но изучив, поняли, что его производственные мощности недостаточны. После этого мы нашли альтернативного поставщика, убедились в его опыте, компетенции и навыках», — пояснил Демкин.

Согласно данным, опубликованным на сайте издания «Коммерсант-Прикамье», мэрия выбрала производителя из Воронежа. Глава Перми в своей речи фирму-поставщика не назвал. При это он указал, что отечественные печи ни в чем не уступают европейским аналогам. Строительство крематория планирует завершить в 2023 году.

В апреле из-за антироссийских экономических санкций пермским властям пришлось заменить указанные в первоначальном проекте по строительству чешские печи на российские аналоги. Сообщалось, что замена производителя не скажется на сроках поставки и строительства.

О возведении спецсооружения в Перми стало известно в 2008 году. Тогда же разработали проектно-сметную документацию. В 2011 приступили к возведению здания, но так и не закончили. К проекту вернулись позже. В 2020 году провели обследование и пришли к выводу, что для его достройки требуется дополнительно 100 миллионов рублей. Было высказано предложение достроить его в рамках муниципально-частного партнерства. В 2021 году глава Перми Алексей Демкин сообщил, что проект будет реализован за счет бюджета и пообещал пермякам крематорий к 300-летию краевой столицы, об этом URA.RU сообщало ранее.