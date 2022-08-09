Югорчанин выловил огромного судака в одном из водоемов округа
Житель Ханты-Мансийского автономного округа Тарас Белогородский поймал судака весом 6,3 килограммов. Фотографию улова он опубликовал в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра».
«Сударь на 6300», — подписал автор. В беседе с корреспондентом URA.RU рыбак рассказал, что водоем находится в округе. «ХМАО, точнее не скажу», — ответил он.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) хвастаются огромными рыбами. Их ловят на реке Юган.
Выловленный судак
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»