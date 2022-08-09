09 августа 2022

Житель ХМАО поймал судака весом шесть килограммов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Сургут, рыбак, хобби, увлечение, досуг, отдых, рыбалка
Югорчанин выловил огромного судака в одном из водоемов округа Фото:

Житель Ханты-Мансийского автономного округа Тарас Белогородский поймал судака весом 6,3 килограммов. Фотографию улова он опубликовал в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра».

«Сударь на 6300», — подписал автор. В беседе с корреспондентом URA.RU рыбак рассказал, что водоем находится в округе. «ХМАО, точнее не скажу», — ответил он.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) хвастаются огромными рыбами. Их ловят на реке Юган.

Выловленный судак

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Житель Ханты-Мансийского автономного округа Тарас Белогородский поймал судака весом 6,3 килограммов. Фотографию улова он опубликовал в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра». «Сударь на 6300», — подписал автор. В беседе с корреспондентом URA.RU рыбак рассказал, что водоем находится в округе. «ХМАО, точнее не скажу», — ответил он. Ранее URA.RU сообщало, что жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) хвастаются огромными рыбами. Их ловят на реке Юган.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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