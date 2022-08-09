Куйвашев, Якушев и Мединский приедут в Нижний Тагил ради трамвая

Высокопоставленные чиновники посетят свердловский город Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Высокопоставленные чиновники посетят Нижний Тагил 12 августа. Речь идет о полпреде президента РФ в УРФО Владимире Якушеве, помощнике президента, бывшем министре культуры Владимире Мединском и губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве. Приезд первых лиц связан с появлением двух новых «ретротрамваев», которые Екатеринбург подготовил для Нижнего Тагила к 300-летию. Информация об этом появилась на сайте мэрии Нижнего Тагила.

«„Ретротрамваи“ подарит Нижнему Тагилу областное правительство. Их изготавливает в Екатеринбурге дочерняя компания „Уралвагонзавода“ „Уралтрансмаш“. Первый вагон должны привезти в город в ближайшие дни. Если трамвай успеют доставить из Екатеринбурга, то делегация почетных гостей проедет на нем по улицам города», — сказано в сообщении.

Это будет не маршрутный, а экскурсионный трамвай. Его будут сдавать в аренду для выпускных, свадеб и любых мероприятий. Трамвай создан на основе серийной модели 71-415. Длина вагона — 16,5 м, он имеет 29 мест для сидения, общая вместимость — 199 человек.

Ранее агентство писало, что лазерное шоу, салют, объемное шоу (3D Mapping) и выступления известных певцов ожидают жителей Нижнего Тагила (Свердловская область) в дни празднования 300-летия города. Празднование дня города начнется с 12 августа и будет длиться два дня. Планируется, что к празднику будет закончено строительство моста через Тагильский пруд, а также завершится реконструкция привокзальной площади.