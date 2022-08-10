Телеком-компаниям в ХМАО вернут часть налога на прибыль

11 августа 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Телеком-компаниям вернут часть налога на прибыль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ назван в числе регионов РФ, в которых по предложению Минцифры ввели инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) для телекоммуникационных компаний. Всего поддержку окажут 14 регионам, сообщается на сайте Министерства цифрового развития. «Им вернут часть налога на прибыль. Совокупный эффект экономии для операторов связи в указанных регионах составит в 2022 году несколько сотен миллионов рублей», — указано в сообщении. Оказанная поддержка поможет сохранить качество связи без привлечения дополнительного финансирования. Планируется распространить меру на телекоммуникационные компании по всей стране. Ранее URA.RU писало, что комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять во втором чтении законопроект, стимулирующий разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Закон предоставляет нефтяным компаниям налоговые послабления.

Ханты-Мансийский автономный округ назван в числе регионов РФ, в которых по предложению Минцифры ввели инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) для телекоммуникационных компаний. Всего поддержку окажут 14 регионам, сообщается на сайте Министерства цифрового развития. «Им вернут часть налога на прибыль. Совокупный эффект экономии для операторов связи в указанных регионах составит в 2022 году несколько сотен миллионов рублей», — указано в сообщении. Оказанная поддержка поможет сохранить качество связи без привлечения дополнительного финансирования. Планируется распространить меру на телекоммуникационные компании по всей стране. Ранее URA.RU писало, что комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять во втором чтении законопроект, стимулирующий разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Закон предоставляет нефтяным компаниям налоговые послабления.