Пользователи соцсетей активно подключились к обсуждению вопроса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мнения курганцев в соцсетях так и не были приведены к общему знаменателю. Поводом для бурной дискуссии послужила новость о возможном переезде губернатора Курганской области Вадим Шумков в Херсонскую область. Такой информацией с URA.RU поделились сразу несколько источников в политэлите региона.

«Курганская область очень нуждается в нашем губернаторе. Не надо уезжать, бросать все на полпути», — написала одна из подписчиц группы «О, Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Хоть одна хорошая новость, за последнее время», — поделился мнением другой пользователь.

«Неудачная шутка, не смешно. Пускай Вадим Михайлович тут сидит, город так преображаться стал», — высказал свое мнение подписчик группы «Типичный Курган». «Все раскопал, развалил и сваливает. Херсон, держись! Мне вас искренне жаль», — ответил мужчине другой пользователь соцсети.

Не менее жаркая дискуссия развернулись и под постом о возможно переезде Вадима Шумкова на сайте URA.RU. На момент написания материала там значилось 35 комментариев.

О том, что инсайдер поделился с изданием предположением, что Шумков может занять пост главы Херсонской области, корреспонденты URA.RU сообщали ранее. Другой источник из политической элиты считает такое развитие событий маловероятным. По его данным, сейчас обсуждается вопрос о назначении на пост главы Херсонской области губернатора Оренбуржья Дениса Паслера. В департамент информационной политики Курганской области был направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать поступившую информацию. На момент публикации ответ так и не был получен.

Многие пытаются шутить над ситуацией Скрин: сайт URA.RU

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