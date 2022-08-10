10 августа 2022
09 августа 2022

В магазине Нового Уренгоя продают хлеб с тараканами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, булки, хлебобулочные изделия, булочки, хлеб
Таракана обнаружили в хлебном отделе (фото из архива) Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) обнаружила в хлебном отделе одного из магазинов таракана. Информация об этом опубликована в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на Южном рынке в «Пятерочке», — подписала Ольга Димочкина. «Зачем люди вообще покупают хлеб и другую хлебобулочную продукцию в таких боксах без упаковки», — написал Руслан Пезов. В комментариях пользователи также пошутили, что это «народный эксперт по качеству хлеба» или «пекарь Аркадий».

В пресс-службу компании X5 Group, которая управляет магазинами под брендом «Пятерочка», направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что житель Нового Уренгоя обнаружил в хлебе, изготовленном местной пекарней, таракана. Он отнес товар в магазин, где ему произвели замену и извинились, объяснив, что это вина производителя, а не магазина.

Таракан в хлебном отделе магазина
Таракан в хлебном отделе магазина

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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) обнаружила в хлебном отделе одного из магазинов таракана. Информация об этом опубликована в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на Южном рынке в «Пятерочке», — подписала Ольга Димочкина. «Зачем люди вообще покупают хлеб и другую хлебобулочную продукцию в таких боксах без упаковки», — написал Руслан Пезов. В комментариях пользователи также пошутили, что это «народный эксперт по качеству хлеба» или «пекарь Аркадий». В пресс-службу компании X5 Group, которая управляет магазинами под брендом «Пятерочка», направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что житель Нового Уренгоя обнаружил в хлебе, изготовленном местной пекарней, таракана. Он отнес товар в магазин, где ему произвели замену и извинились, объяснив, что это вина производителя, а не магазина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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