В магазине Нового Уренгоя продают хлеб с тараканами. Фото

11 августа 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

Таракана обнаружили в хлебном отделе (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) обнаружила в хлебном отделе одного из магазинов таракана. Информация об этом опубликована в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на Южном рынке в «Пятерочке», — подписала Ольга Димочкина. «Зачем люди вообще покупают хлеб и другую хлебобулочную продукцию в таких боксах без упаковки», — написал Руслан Пезов. В комментариях пользователи также пошутили, что это «народный эксперт по качеству хлеба» или «пекарь Аркадий». В пресс-службу компании X5 Group, которая управляет магазинами под брендом «Пятерочка», направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что житель Нового Уренгоя обнаружил в хлебе, изготовленном местной пекарней, таракана. Он отнес товар в магазин, где ему произвели замену и извинились, объяснив, что это вина производителя, а не магазина. Таракан в хлебном отделе магазина «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», «ВКонтакте» Таракан в хлебном отделе магазина «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», «ВКонтакте»

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) обнаружила в хлебном отделе одного из магазинов таракана. Информация об этом опубликована в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на Южном рынке в «Пятерочке», — подписала Ольга Димочкина. «Зачем люди вообще покупают хлеб и другую хлебобулочную продукцию в таких боксах без упаковки», — написал Руслан Пезов. В комментариях пользователи также пошутили, что это «народный эксперт по качеству хлеба» или «пекарь Аркадий». В пресс-службу компании X5 Group, которая управляет магазинами под брендом «Пятерочка», направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что житель Нового Уренгоя обнаружил в хлебе, изготовленном местной пекарней, таракана. Он отнес товар в магазин, где ему произвели замену и извинились, объяснив, что это вина производителя, а не магазина.