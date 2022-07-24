24 июля 2022
23 июля 2022
22 июля 2022

В пекарне Нового Уренгоя выпекли хлеб с тараканами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипермаркет Семья в Перми Ассортимент товаров и виды магазина, хлеб, гипермаркет семья
В Новом Уренгое покупатель приобрел хлеб с насекомыми Фото:

Житель Нового Уренгоя обнаружил в хлебе, изготовленном местной пекарней, таракана. Пост с фото хлебобулочного изделия опубликован в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«Будьте аккуратны при покупке хлеба в «Монетке», — написал в соцсети автор. К посту приложена фотография.

«Хлеб был на полке за стеклом без пакета? Если да, то это Гуреевский», — поясняет в комментариях пользователь Гаджи Картакаев. «Там на производстве тараканы», — подтверждает Виктория Ежикова.

Корреспонденту URA.RU автор поста рассказал, что приобретает хлеб этого производителя не впервые, но в этот раз обнаружил в хлебе таракана. Он отнес товар в магазин, где ему произвели замену и извинились, объяснив, что это вина производителя, а не магазина.

Корреспонденту не удалось оперативно взять комментарий у работников пекарни, по указанным на сайте телефонам никто не ответил. Работники пекарни могут связаться с агентством для комментария.

Ранее URA.RU рассказало, что пекарь из Лабытнанги рассказал, как мусор может попасть в хлеб. При соблюдении технологии такие случайности практически исключены.

Фото:

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Житель Нового Уренгоя обнаружил в хлебе, изготовленном местной пекарней, таракана. Пост с фото хлебобулочного изделия опубликован в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». «Будьте аккуратны при покупке хлеба в «Монетке», — написал в соцсети автор. К посту приложена фотография. «Хлеб был на полке за стеклом без пакета? Если да, то это Гуреевский», — поясняет в комментариях пользователь Гаджи Картакаев. «Там на производстве тараканы», — подтверждает Виктория Ежикова. Корреспонденту URA.RU автор поста рассказал, что приобретает хлеб этого производителя не впервые, но в этот раз обнаружил в хлебе таракана. Он отнес товар в магазин, где ему произвели замену и извинились, объяснив, что это вина производителя, а не магазина. Корреспонденту не удалось оперативно взять комментарий у работников пекарни, по указанным на сайте телефонам никто не ответил. Работники пекарни могут связаться с агентством для комментария. Ранее URA.RU рассказало, что пекарь из Лабытнанги рассказал, как мусор может попасть в хлеб. При соблюдении технологии такие случайности практически исключены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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