В Новом Уренгое покупатель приобрел хлеб с насекомыми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Житель Нового Уренгоя обнаружил в хлебе, изготовленном местной пекарней, таракана. Пост с фото хлебобулочного изделия опубликован в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«Будьте аккуратны при покупке хлеба в «Монетке», — написал в соцсети автор. К посту приложена фотография.

«Хлеб был на полке за стеклом без пакета? Если да, то это Гуреевский», — поясняет в комментариях пользователь Гаджи Картакаев. «Там на производстве тараканы», — подтверждает Виктория Ежикова.

Корреспонденту URA.RU автор поста рассказал, что приобретает хлеб этого производителя не впервые, но в этот раз обнаружил в хлебе таракана. Он отнес товар в магазин, где ему произвели замену и извинились, объяснив, что это вина производителя, а не магазина.

Корреспонденту не удалось оперативно взять комментарий у работников пекарни, по указанным на сайте телефонам никто не ответил. Работники пекарни могут связаться с агентством для комментария.

Ранее URA.RU рассказало, что пекарь из Лабытнанги рассказал, как мусор может попасть в хлеб. При соблюдении технологии такие случайности практически исключены.

Фото: группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», ВК