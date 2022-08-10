О тумане в Кургане метеорологи предупреждали ранее
Утро четверга (11 августа) встретило жителей Кургана туманом. Синоптик-любитель Илья Винштейн опубликовал в сети кадры этого атмосферного явления.
«Туманное утро в Кургане. В 5 часов видимость на метеостанции 50 метров», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». «В центре — видимость примерно метров 40», — рассказал в свою очередь корреспондент URA.RU.
О том, что юго-восток Кургана завалило градом, URA.RU сообщало ранее. В микрорайоне Утяк прошли сильные осадки. Местные жители опубликовали видео с природным явлением в курганском паблике в соцсети.
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