О тумане в Кургане метеорологи предупреждали ранее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утро четверга (11 августа) встретило жителей Кургана туманом. Синоптик-любитель Илья Винштейн опубликовал в сети кадры этого атмосферного явления.

«Туманное утро в Кургане. В 5 часов видимость на метеостанции 50 метров», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». «В центре — видимость примерно метров 40», — рассказал в свою очередь корреспондент URA.RU.

О том, что юго-восток Кургана завалило градом, URA.RU сообщало ранее. В микрорайоне Утяк прошли сильные осадки. Местные жители опубликовали видео с природным явлением в курганском паблике в соцсети.

Относительная влажность воздуха при туманах обычно близка к 100% Фото: VK «Погода 45 — погода в Кургане»

Туманы препятствуют нормальной работе всех видов транспорта Фото: Никита Телиженко @ URA.RU

Многие считают, что это одно из самых красивых природных явлений Фото: Никита Телиженко @ URA.RU