10 августа 2022

Густой туман накрыл Курган. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, взлет, авиаперевозчики, туман
О тумане в Кургане метеорологи предупреждали ранее Фото:

Утро четверга (11 августа) встретило жителей Кургана туманом. Синоптик-любитель Илья Винштейн опубликовал в сети кадры этого атмосферного явления.

«Туманное утро в Кургане. В 5 часов видимость на метеостанции 50 метров», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». «В центре — видимость примерно метров 40», — рассказал в свою очередь корреспондент URA.RU.

О том, что юго-восток Кургана завалило градом, URA.RU сообщало ранее. В микрорайоне Утяк прошли сильные осадки. Местные жители опубликовали видео с природным явлением в курганском паблике в соцсети.

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Утро четверга (11 августа) встретило жителей Кургана туманом. Синоптик-любитель Илья Винштейн опубликовал в сети кадры этого атмосферного явления. «Туманное утро в Кургане. В 5 часов видимость на метеостанции 50 метров», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». «В центре — видимость примерно метров 40», — рассказал в свою очередь корреспондент URA.RU. О том, что юго-восток Кургана завалило градом, URA.RU сообщало ранее. В микрорайоне Утяк прошли сильные осадки. Местные жители опубликовали видео с природным явлением в курганском паблике в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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