Разведка ЛНР: солдаты ВСУ сжигают тела наемников при отступлении

ВСУ хотят затруднить идентификацию наемников, считают в ЛНР Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные сжигают тела наемников во время отступления. Об этом сообщили бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР, которые нашли обгоревшие тела во время разведки под Соледаром (ДНР).

«Тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении. Как считают бойцы, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на разведку ЛНР.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за последний месяц число иностранных наемников на Украине сократилось с 2741 до 2192, передает «Национальная служба новостей». Пребывающие наемники не перекрывают потери, заявляли в министерстве. По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, иностранные наемники теряют мотивацию и сбегают, когда осознают, что их могут убить или искалечить. Спецоперация на Украине началась 24 февраля и проводится для освобождения Донбасса. ВСУ отправляют сражаться неподготовленных новобранцев, цитирует RT австралийского наемника Мэтта Ро.