Военный эксперт: наемники теряют мотивацию и сбегают с Украины

Иностранные наемники теряют мотивацию сражаться за Украину, когда понимают, что их убьют, поэтому сбегают. Так военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил причины сокращения количества наемников в рядах ВСУ.
«Как только они начинают чувствовать серьезную опасность, они стараются покинуть зону боевых действий. Хороший аргумент, который помогает вывести наемников из игры, — это тактика, которой сейчас придерживаются Вооруженные силы РФ. В окопах под артогнем иностранцы быстро теряют мотивацию, понимая, что рано или поздно их убьют или искалечат», — цитируют «Известия» Шурыгина.
За последний месяц количество иностранных наемников, которые решили сражаться за ВСУ, уменьшилось с 2741 до 2192, передает Nation News со ссылкой на Минобороны РФ. Число пребывающих иностранных наемников не перекрывает их потери, сообщает сайт MK.RU. С начала проведения спецоперации на Украину приехали 7282 человека, из них уничтожены 2682, а еще 2408 — уехали домой, заявляли в Минобороны РФ. Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью таких мер стала демилитаризация Украины.
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Иностранные наемники теряют мотивацию сражаться за Украину, когда понимают, что их убьют, поэтому сбегают. Так военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил причины сокращения количества наемников в рядах ВСУ. «Как только они начинают чувствовать серьезную опасность, они стараются покинуть зону боевых действий. Хороший аргумент, который помогает вывести наемников из игры, — это тактика, которой сейчас придерживаются Вооруженные силы РФ. В окопах под артогнем иностранцы быстро теряют мотивацию, понимая, что рано или поздно их убьют или искалечат», — цитируют «Известия» Шурыгина. За последний месяц количество иностранных наемников, которые решили сражаться за ВСУ, уменьшилось с 2741 до 2192, передает Nation News со ссылкой на Минобороны РФ. Число пребывающих иностранных наемников не перекрывает их потери, сообщает сайт MK.RU. С начала проведения спецоперации на Украину приехали 7282 человека, из них уничтожены 2682, а еще 2408 — уехали домой, заявляли в Минобороны РФ. Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью таких мер стала демилитаризация Украины.