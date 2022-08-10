10 августа 2022

Курганская ГИБДД выступила со срочным обращением к водителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за тумана курганских водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными Фото:

Из-за густого тумана, который 11 августа окутал Курган, сотрудники Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. С таким обращением выступила городская ГИБДД. Об этом URA.RU рассказали в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

«Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения. Чтобы избежать несчастных случаев, напоминаем о необходимости повышенного внимания. Включать противотуманные фары, не использовать дальний свет. Выбирать скорость движения, которая позволит оперативно принимать решения в условиях сложной дорожной обстановки, заблаговременно включать указатели поворота и соблюдать безопасную дистанцию», — говорится в обращении Госавтоинспекции. Пешеходам при переходе проезжей части нужно убедиться в полной остановке машин и обязательно иметь на одежде световозвращающие элементы.

Ранее URA.RU писало, что утро четверга встретило жителей Кургана туманом. Синоптик-любитель Илья Винштейн опубликовал в сети кадры атмосферного явления и сообщил, что в 5:00 видимость на метеостанции составляла 50 метров.

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Из-за густого тумана, который 11 августа окутал Курган, сотрудники Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. С таким обращением выступила городская ГИБДД. Об этом URA.RU рассказали в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения. Чтобы избежать несчастных случаев, напоминаем о необходимости повышенного внимания. Включать противотуманные фары, не использовать дальний свет. Выбирать скорость движения, которая позволит оперативно принимать решения в условиях сложной дорожной обстановки, заблаговременно включать указатели поворота и соблюдать безопасную дистанцию», — говорится в обращении Госавтоинспекции. Пешеходам при переходе проезжей части нужно убедиться в полной остановке машин и обязательно иметь на одежде световозвращающие элементы. Ранее URA.RU писало, что утро четверга встретило жителей Кургана туманом. Синоптик-любитель Илья Винштейн опубликовал в сети кадры атмосферного явления и сообщил, что в 5:00 видимость на метеостанции составляла 50 метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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