Служба безопасности Украины (СБУ) продает органы солдат ВСУ на черном рынке. Об этом сообщил режиссер и ведущий Никита Михалков в новом выпуске авторской программы «Бесогон» со ссылкой на слова одного из сотрудников СБУ.
«Органы раненых и погибших бойцов ВСУ отправляют в израильские, немецкие, канадские и американские клиники трансплантологии. Мировая трансплантологическая сеть каждый месяц получает за счет Незалежной прибыль около 2 млрд долларов», — передает «Царьград» со ссылкой на слова Михалкова в программе «Бесогон».
Михалков сослался на заявление одного из сотрудников СБУ, который заявил, что зарабатывал за внутренности одного военного по 170 долларов. По его словам, раненых и трупы отвозили в медучреждения Краматорска и Северодонецка. Из них доставали почти все органы, в том числе кожу и кожу, а затем отвозили в направлении Артемовска, где заранее были заготовлены могилы, сообщил телеведущий. Михалков заявил, что команда работала с транспрантологом из Нидерландов Элизабет де Брю, которая вынуждала изымать органы без согласия раненых.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военным объектам.
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Служба безопасности Украины (СБУ) продает органы солдат ВСУ на черном рынке. Об этом сообщил режиссер и ведущий Никита Михалков в новом выпуске авторской программы «Бесогон» со ссылкой на слова одного из сотрудников СБУ. «Органы раненых и погибших бойцов ВСУ отправляют в израильские, немецкие, канадские и американские клиники трансплантологии. Мировая трансплантологическая сеть каждый месяц получает за счет Незалежной прибыль около 2 млрд долларов», — передает «Царьград» со ссылкой на слова Михалкова в программе «Бесогон». Михалков сослался на заявление одного из сотрудников СБУ, который заявил, что зарабатывал за внутренности одного военного по 170 долларов. По его словам, раненых и трупы отвозили в медучреждения Краматорска и Северодонецка. Из них доставали почти все органы, в том числе кожу и кожу, а затем отвозили в направлении Артемовска, где заранее были заготовлены могилы, сообщил телеведущий. Михалков заявил, что команда работала с транспрантологом из Нидерландов Элизабет де Брю, которая вынуждала изымать органы без согласия раненых. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военным объектам.