Открытие H&M состоялось 11 августа
В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» открылся магазин шведской компании H&M спустя шесть месяцев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«В настоящий момент в магазин начинает стекаться народ», — передает корреспондент. Люди активно выбирают вещи.
Компания приостановила свою деятельность в России в начале марта в связи с ситуацией на Украине. Однако 18 июля заявила о своем окончательном уходе из страны, но пообещала устроить офлайн распродажу с 1 августа.
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