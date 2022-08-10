В Екатеринбурге спустя полгода открылся H&M. Фото, видео

11 августа 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Открытие H&M состоялось 11 августа Фото: Эудард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» открылся магазин шведской компании H&M спустя шесть месяцев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В настоящий момент в магазин начинает стекаться народ», — передает корреспондент. Люди активно выбирают вещи. Компания приостановила свою деятельность в России в начале марта в связи с ситуацией на Украине. Однако 18 июля заявила о своем окончательном уходе из страны, но пообещала устроить офлайн распродажу с 1 августа. Фото: Эудард Корниенко © URA.RU Фото: Эудард Корниенко © URA.RU Фото: Эудард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» открылся магазин шведской компании H&M спустя шесть месяцев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В настоящий момент в магазин начинает стекаться народ», — передает корреспондент. Люди активно выбирают вещи. Компания приостановила свою деятельность в России в начале марта в связи с ситуацией на Украине. Однако 18 июля заявила о своем окончательном уходе из страны, но пообещала устроить офлайн распродажу с 1 августа.