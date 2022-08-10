10 августа 2022

В Екатеринбурге спустя полгода открылся H&M. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие H&M состоялось 11 августа Фото:

В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» открылся магазин шведской компании H&M спустя шесть месяцев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«В настоящий момент в магазин начинает стекаться народ», — передает корреспондент. Люди активно выбирают вещи.

Компания приостановила свою деятельность в России в начале марта в связи с ситуацией на Украине. Однако 18 июля заявила о своем окончательном уходе из страны, но пообещала устроить офлайн распродажу с 1 августа.

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В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» открылся магазин шведской компании H&M спустя шесть месяцев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В настоящий момент в магазин начинает стекаться народ», — передает корреспондент. Люди активно выбирают вещи. Компания приостановила свою деятельность в России в начале марта в связи с ситуацией на Украине. Однако 18 июля заявила о своем окончательном уходе из страны, но пообещала устроить офлайн распродажу с 1 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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