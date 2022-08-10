В Екатеринбурге судят солиста «Курары» за дискредитацию армии. Фото

11 августа 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Олег Ягодин предстал перед судом за свои высказывания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кировском районном суде Екатеринбурга начался суд над лидером группы «Курара» Олегом Ягодиным, которого подозревают в дискредитации армии РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В суде стартовал суд над Олегом Ягодиным. Полиция представила вещественные доказательства инцидента — запись выступления „Курары“», — передает корреспондент. Перед заседанием у суда собралась толпа, поддерживающая Ягодина. Однако не все из них смогли попасть в зал, поскольку места в нем были ограничены. В качестве свидетеля суд вызвал драматурга Николая Коляду. Ягодина судят за фразу, которую он выкрикнул во время выступления на фестивале Ural Music Night. Предположительно, это высказывание дискредитирует армию РФ, участвующей в спецоперации на Украине. В случае признания вины артисту грозит штраф до 100 тысяч рублей. Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Российские власти объяснили, что пытались сохранить жизни русскоязычного населения Украины другим способом, но это оказалась невозможно. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что войска РФ действуют аккуратно, не допуская жертв среди мирного населения. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кировском районном суде Екатеринбурга начался суд над лидером группы «Курара» Олегом Ягодиным, которого подозревают в дискредитации армии РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В суде стартовал суд над Олегом Ягодиным. Полиция представила вещественные доказательства инцидента — запись выступления „Курары“», — передает корреспондент. Перед заседанием у суда собралась толпа, поддерживающая Ягодина. Однако не все из них смогли попасть в зал, поскольку места в нем были ограничены. В качестве свидетеля суд вызвал драматурга Николая Коляду. Ягодина судят за фразу, которую он выкрикнул во время выступления на фестивале Ural Music Night. Предположительно, это высказывание дискредитирует армию РФ, участвующей в спецоперации на Украине. В случае признания вины артисту грозит штраф до 100 тысяч рублей. Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Российские власти объяснили, что пытались сохранить жизни русскоязычного населения Украины другим способом, но это оказалась невозможно. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что войска РФ действуют аккуратно, не допуская жертв среди мирного населения.