Солиста «Курары» будут судить за дискредитацию армии

11 июля 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Ягодина могут оштрафовать от 50 до 100 тысяч рублей Фото: Дарья Попова © URA.RU Дело лидера группы «Курара» Олега Ягодина о дискредитации армии РФ рассмотрят в суде. Музыкант выкрикнул фразу, отражающую его негативное отношение к спецоперации на Украине. Ее он произнес, когда выступал 24 июня на сцене у Главпочтамта во время фестиваля Ural Music Night. Информация об этом появилась на сайте Кировского районного суда Екатеринбурга. «Привлекаемое лицо — Ягодин Олег Валерьевич. Дело об административных правонарушениях — ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ», — говорится в деле. Выкрик, дискредитирующий российскую армию, попал в прямой эфир «Четвертого канала» во время трансляции музыкального фестиваля «Ночь музыки». Дело солиста «Курары» будут рассматривать 11 августа в Кировском суде. Ягодину грозит административный штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Ранее пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, которого называют гусаром за призывы восстановить гусарство в России, получил штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. По этой же причине штраф в 50 тысяч рублей получил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, позже он попытался его обжаловать. Вооруженные Силы РФ начали спецоперацию 24 февраля с целью проведения денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после обострения восьмилетнего наступления войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация проводится так, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру Украины. Скриншот с сайта Кировского районного суда Екатеринбурга Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Дело лидера группы «Курара» Олега Ягодина о дискредитации армии РФ рассмотрят в суде. Музыкант выкрикнул фразу, отражающую его негативное отношение к спецоперации на Украине. Ее он произнес, когда выступал 24 июня на сцене у Главпочтамта во время фестиваля Ural Music Night. Информация об этом появилась на сайте Кировского районного суда Екатеринбурга. «Привлекаемое лицо — Ягодин Олег Валерьевич. Дело об административных правонарушениях — ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ», — говорится в деле. Выкрик, дискредитирующий российскую армию, попал в прямой эфир «Четвертого канала» во время трансляции музыкального фестиваля «Ночь музыки». Дело солиста «Курары» будут рассматривать 11 августа в Кировском суде. Ягодину грозит административный штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Ранее пиарщик из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, которого называют гусаром за призывы восстановить гусарство в России, получил штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. По этой же причине штраф в 50 тысяч рублей получил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, позже он попытался его обжаловать. Вооруженные Силы РФ начали спецоперацию 24 февраля с целью проведения денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после обострения восьмилетнего наступления войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация проводится так, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру Украины.