10 августа 2022

Глава ЯНАО определился с датой «Честного маршрута»

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов собирает жалобы в соцсетях перед стартом поездки Фото:

Ежегодная поездка губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова «Честный маршрут» стартует 15 августа. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Честный маршрут губернатора стартует в понедельник, 15 августа. Планируется, что глава региона проедет примерно тем же маршрутом, что и в прошлом году. Среди точек посещения, помимо новых, предложенных ямальцами, также будут и те, где в прошлый раз были выявлены недоработки», — пояснили в пресс-службе властей.

В рамках поездки у Артюхова пройдут встречи с местными жителями. Губернатор также отметил, что в этом году не ожидает от муниципалитетов каких-то серьезных недоработок.

Ранее глава ЯНАО начал собирать в соцсетях жалобы и предложения ямальцев. По этим обращениям будет составлен маршрут поездки.

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Ежегодная поездка губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова «Честный маршрут» стартует 15 августа. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Честный маршрут губернатора стартует в понедельник, 15 августа. Планируется, что глава региона проедет примерно тем же маршрутом, что и в прошлом году. Среди точек посещения, помимо новых, предложенных ямальцами, также будут и те, где в прошлый раз были выявлены недоработки», — пояснили в пресс-службе властей. В рамках поездки у Артюхова пройдут встречи с местными жителями. Губернатор также отметил, что в этом году не ожидает от муниципалитетов каких-то серьезных недоработок. Ранее глава ЯНАО начал собирать в соцсетях жалобы и предложения ямальцев. По этим обращениям будет составлен маршрут поездки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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