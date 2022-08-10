10 августа 2022

В Екатеринбурге осудят мать, до смерти избившую годовалого сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики узнали об убийстве ребенка в марте Фото:

В Екатеринбурге начнут судить женщину, которая в пьяном гневе до смерти избила своего сына-младенца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мать, будучи пьяной, ударила годовалого ребенка по голове, сломав ему челюсть, а затем ударила еще девять раз, из-за чего ребенок умер на месте.

Инцидент произошел в марте. Полиция задержала женщину и доставила в суд. Если вина матери подтвердится, ей грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор жителю Туринска (Свердловская область), который до смерти забил двухмесячного ребенка за громкий плач. Его отправили в колонию на 17 лет.

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В Екатеринбурге начнут судить женщину, которая в пьяном гневе до смерти избила своего сына-младенца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мать, будучи пьяной, ударила годовалого ребенка по голове, сломав ему челюсть, а затем ударила еще девять раз, из-за чего ребенок умер на месте. Инцидент произошел в марте. Полиция задержала женщину и доставила в суд. Если вина матери подтвердится, ей грозит до 15 лет колонии. Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор жителю Туринска (Свердловская область), который до смерти забил двухмесячного ребенка за громкий плач. Его отправили в колонию на 17 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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