В Екатеринбурге осудят мать, до смерти избившую годовалого сына

11 августа 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Силовики узнали об убийстве ребенка в марте Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге начнут судить женщину, которая в пьяном гневе до смерти избила своего сына-младенца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мать, будучи пьяной, ударила годовалого ребенка по голове, сломав ему челюсть, а затем ударила еще девять раз, из-за чего ребенок умер на месте. Инцидент произошел в марте. Полиция задержала женщину и доставила в суд. Если вина матери подтвердится, ей грозит до 15 лет колонии. Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор жителю Туринска (Свердловская область), который до смерти забил двухмесячного ребенка за громкий плач. Его отправили в колонию на 17 лет.

В Екатеринбурге начнут судить женщину, которая в пьяном гневе до смерти избила своего сына-младенца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мать, будучи пьяной, ударила годовалого ребенка по голове, сломав ему челюсть, а затем ударила еще девять раз, из-за чего ребенок умер на месте. Инцидент произошел в марте. Полиция задержала женщину и доставила в суд. Если вина матери подтвердится, ей грозит до 15 лет колонии. Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор жителю Туринска (Свердловская область), который до смерти забил двухмесячного ребенка за громкий плач. Его отправили в колонию на 17 лет.