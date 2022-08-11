Пушилин: каждый удар ракетами HIMARS Киев согласовывает с США

11 августа 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что Россия противостоит не только ВСУ, но и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина согласовывает с США удары ракетами РСЗО HIMARS по Донбассу и другим освобожденным территориям. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Совсем недавно заместитель одного из разведывательных ведомств Украины [Вадим] Скибицкий подтвердил открыто, что использование и определение целей ударов ракет РСЗО HIMARS согласовывается с США. Это говорит о том, что президент США и его команда имеют непосредственное отношение к преступлениям против гражданского населения Донбасса и других освобожденных территорий. Вот против кого мы противостоим сегодня», — заявил Пушилин. Информацию передает корреспондент URA.RU. США отправили Украине HIMARS, которые способны атаковать цели на большие расстояния. США и другие страны помогают Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. В начале августа в Пентагоне отказались дальше поставлять HIMARS на Украину, потому что уже отправлено необходимое количество. Ранее ВСУ ударили ракетами HIMARS по колонии в Еленовке (ДНР), в результате чего погибли 53 военнопленных, пишут «Дни.ру».

Украина согласовывает с США удары ракетами РСЗО HIMARS по Донбассу и другим освобожденным территориям. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Совсем недавно заместитель одного из разведывательных ведомств Украины [Вадим] Скибицкий подтвердил открыто, что использование и определение целей ударов ракет РСЗО HIMARS согласовывается с США. Это говорит о том, что президент США и его команда имеют непосредственное отношение к преступлениям против гражданского населения Донбасса и других освобожденных территорий. Вот против кого мы противостоим сегодня», — заявил Пушилин. Информацию передает корреспондент URA.RU. США отправили Украине HIMARS, которые способны атаковать цели на большие расстояния. США и другие страны помогают Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. В начале августа в Пентагоне отказались дальше поставлять HIMARS на Украину, потому что уже отправлено необходимое количество. Ранее ВСУ ударили ракетами HIMARS по колонии в Еленовке (ДНР), в результате чего погибли 53 военнопленных, пишут «Дни.ру».