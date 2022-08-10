В Екатеринбурге лидера «Курары» наказали за дискредитацию армии

11 августа 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Суд над Олегом Ягодиным прошел 11 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидер группы «Курара» Олег Ягодин признан виновным в дискредитации армии РФ и оштрафован Кировским райсудом Екатеринбурга на 40 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд постановил назначить Ягодину штраф в размере 40 тысяч рублей», — передает корреспондент слова судьи. Максимальное наказание по статье — штраф в 100 тысяч. Сам артист вину не признал. Ягодина доставили в суд после его высказывания на концерте во время фестиваля Ural Music Night. По версии следствия, его слова дискредитируют армию РФ, участвующую в спецоперации на Украине, однако сам Ягодин не согласился с представителями власти, попросив пригласить экспертов-филологов. В этом певцу отказали. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов армией ВСУ мирных жителе ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, уточнив, что другого способа спасти жизни русскоязычного населения Европы нет. При этом, уточнил он, армия РФ не допускает жертв среди мирных жителей.

Лидер группы «Курара» Олег Ягодин признан виновным в дискредитации армии РФ и оштрафован Кировским райсудом Екатеринбурга на 40 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд постановил назначить Ягодину штраф в размере 40 тысяч рублей», — передает корреспондент слова судьи. Максимальное наказание по статье — штраф в 100 тысяч. Сам артист вину не признал. Ягодина доставили в суд после его высказывания на концерте во время фестиваля Ural Music Night. По версии следствия, его слова дискредитируют армию РФ, участвующую в спецоперации на Украине, однако сам Ягодин не согласился с представителями власти, попросив пригласить экспертов-филологов. В этом певцу отказали. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов армией ВСУ мирных жителе ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, уточнив, что другого способа спасти жизни русскоязычного населения Европы нет. При этом, уточнил он, армия РФ не допускает жертв среди мирных жителей.