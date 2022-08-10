10 августа 2022

В Екатеринбурге лидера «Курары» наказали за дискредитацию армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по Олегу Ягодину. Екатеринбург
Суд над Олегом Ягодиным прошел 11 августа Фото:

Лидер группы «Курара» Олег Ягодин признан виновным в дискредитации армии РФ и оштрафован Кировским райсудом Екатеринбурга на 40 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Суд постановил назначить Ягодину штраф в размере 40 тысяч рублей», — передает корреспондент слова судьи. Максимальное наказание по статье — штраф в 100 тысяч. Сам артист вину не признал.

Ягодина доставили в суд после его высказывания на концерте во время фестиваля Ural Music Night. По версии следствия, его слова дискредитируют армию РФ, участвующую в спецоперации на Украине, однако сам Ягодин не согласился с представителями власти, попросив пригласить экспертов-филологов. В этом певцу отказали.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов армией ВСУ мирных жителе ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, уточнив, что другого способа спасти жизни русскоязычного населения Европы нет. При этом, уточнил он, армия РФ не допускает жертв среди мирных жителей.

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Лидер группы «Курара» Олег Ягодин признан виновным в дискредитации армии РФ и оштрафован Кировским райсудом Екатеринбурга на 40 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд постановил назначить Ягодину штраф в размере 40 тысяч рублей», — передает корреспондент слова судьи. Максимальное наказание по статье — штраф в 100 тысяч. Сам артист вину не признал. Ягодина доставили в суд после его высказывания на концерте во время фестиваля Ural Music Night. По версии следствия, его слова дискредитируют армию РФ, участвующую в спецоперации на Украине, однако сам Ягодин не согласился с представителями власти, попросив пригласить экспертов-филологов. В этом певцу отказали. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов армией ВСУ мирных жителе ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, уточнив, что другого способа спасти жизни русскоязычного населения Европы нет. При этом, уточнил он, армия РФ не допускает жертв среди мирных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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