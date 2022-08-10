В Екатеринбурге лидера «Курары» наказали за дискредитацию армии

Лидер группы «Курара» Олег Ягодин признан виновным в дискредитации армии РФ и оштрафован Кировским райсудом Екатеринбурга на 40 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Суд постановил назначить Ягодину штраф в размере 40 тысяч рублей», — передает корреспондент слова судьи. Максимальное наказание по статье — штраф в 100 тысяч. Сам артист вину не признал.
Ягодина доставили в суд после его высказывания на концерте во время фестиваля Ural Music Night. По версии следствия, его слова дискредитируют армию РФ, участвующую в спецоперации на Украине, однако сам Ягодин не согласился с представителями власти, попросив пригласить экспертов-филологов. В этом певцу отказали.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов армией ВСУ мирных жителе ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, уточнив, что другого способа спасти жизни русскоязычного населения Европы нет. При этом, уточнил он, армия РФ не допускает жертв среди мирных жителей.
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