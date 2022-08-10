Закладчик из Подмосковья попался в Пермском крае под кайфом

11 августа 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

До суда закладчик отправлен в СИЗО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Молодого человека из подмосковных Химок полиция задержала в городе Очер Пермского края. По версии следствия, 18-летний парень работал закладчиком наркотиков, а попался, когда сам решил употребить их. «Молодой человек успел разместить 17 тайников-закладок с наркотическим средством, предназначенным для потребителей, часть запрещенных веществ хранил при себе. После закапывания кладов он решил отдохнуть и употребить наркотическое средство, для этого зашел в подъезд многоквартирного дома, где и был задержан сотрудниками полиции», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Полицейские нашли у мужчины еще 18 свертков с наркотиками, после чего он дал признательные показания и указал места выполненных закладок. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми к 13 годам колонии приговорили курьера, который из Подмосковья привез синтетические наркотики на поезде. Своего суда ждут также другие члены ОПГ, торговавшие мефедроном. Отметим, что по данным минздрава, по итогам 2021 года в Пермском крае выросла заболеваемость наркоманией.

Молодого человека из подмосковных Химок полиция задержала в городе Очер Пермского края. По версии следствия, 18-летний парень работал закладчиком наркотиков, а попался, когда сам решил употребить их. «Молодой человек успел разместить 17 тайников-закладок с наркотическим средством, предназначенным для потребителей, часть запрещенных веществ хранил при себе. После закапывания кладов он решил отдохнуть и употребить наркотическое средство, для этого зашел в подъезд многоквартирного дома, где и был задержан сотрудниками полиции», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Полицейские нашли у мужчины еще 18 свертков с наркотиками, после чего он дал признательные показания и указал места выполненных закладок. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми к 13 годам колонии приговорили курьера, который из Подмосковья привез синтетические наркотики на поезде. Своего суда ждут также другие члены ОПГ, торговавшие мефедроном. Отметим, что по данным минздрава, по итогам 2021 года в Пермском крае выросла заболеваемость наркоманией.