10 августа 2022

Закладчик из Подмосковья попался в Пермском крае под кайфом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
До суда закладчик отправлен в СИЗО Фото:

Молодого человека из подмосковных Химок полиция задержала в городе Очер Пермского края. По версии следствия, 18-летний парень работал закладчиком наркотиков, а попался, когда сам решил употребить их.

«Молодой человек успел разместить 17 тайников-закладок с наркотическим средством, предназначенным для потребителей, часть запрещенных веществ хранил при себе. После закапывания кладов он решил отдохнуть и употребить наркотическое средство, для этого зашел в подъезд многоквартирного дома, где и был задержан сотрудниками полиции», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские нашли у мужчины еще 18 свертков с наркотиками, после чего он дал признательные показания и указал места выполненных закладок. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми к 13 годам колонии приговорили курьера, который из Подмосковья привез синтетические наркотики на поезде. Своего суда ждут также другие члены ОПГ, торговавшие мефедроном. Отметим, что по данным минздрава, по итогам 2021 года в Пермском крае выросла заболеваемость наркоманией.

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Молодого человека из подмосковных Химок полиция задержала в городе Очер Пермского края. По версии следствия, 18-летний парень работал закладчиком наркотиков, а попался, когда сам решил употребить их. «Молодой человек успел разместить 17 тайников-закладок с наркотическим средством, предназначенным для потребителей, часть запрещенных веществ хранил при себе. После закапывания кладов он решил отдохнуть и употребить наркотическое средство, для этого зашел в подъезд многоквартирного дома, где и был задержан сотрудниками полиции», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Полицейские нашли у мужчины еще 18 свертков с наркотиками, после чего он дал признательные показания и указал места выполненных закладок. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми к 13 годам колонии приговорили курьера, который из Подмосковья привез синтетические наркотики на поезде. Своего суда ждут также другие члены ОПГ, торговавшие мефедроном. Отметим, что по данным минздрава, по итогам 2021 года в Пермском крае выросла заболеваемость наркоманией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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