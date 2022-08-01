В Пермском крае стало больше наркоманов и меньше алкоголиков

Пермский край лидирует в ПФО по количеству отравлений наркотиками Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По итогам 2021 года в Пермском крае увеличилась заболеваемость наркоманией, но снизилось количество выявленных случаев алкоголизма. Такие данные приводит министерство здравоохранения Пермского края в ежегодном отчете о санитарно-эпидемиологическом благополучии, который опубликован на портале краевого заксобрания.

«Показатель общей заболеваемости наркоманиями на протяжении пяти лет превышает показатели РФ и Приволжского федерального округа. В 2021 году наблюдается рост распространенности наркомании по сравнению с 2020 годом», — говорится в документе. Если в позапрошлом году наркоманию фиксировали у 185,5 человек на 100 тысяч жителей, то в 2021 цифра выросла до 224,4.

В минздраве отмечают, что по сравнению с 2017 годом почти на 8% выросло число вновь выявленных случаев наркомании. Но подчеркивают, что рост связан с «активизацией работы наркологической службы и других субъектов профилактики». И в результате «латентная группа перешла в видимую».

Но число алкоголиков в Прикамье сокращается. Если в 2020 году было 967 человек на 100 тысяч, то в 2021 году стало 834. Точно также сократилось количество смертельных отравлений этанолом — в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом. «Впервые в Пермском крае смертельные отравления алкоголем ниже, чем наркотиками», — говорят с минздраве. И по числу отравлений наркотиками Пермский край занимает первое место в ПФО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Пермского края организовали лабораторию по производству мефедрона в туалете. А пермячка пыталась пронести шприц с наркотиком на заседание суда.