В Пермском крае стало больше наркоманов и меньше алкоголиков

По итогам 2021 года в Пермском крае увеличилась заболеваемость наркоманией, но снизилось количество выявленных случаев алкоголизма. Такие данные приводит министерство здравоохранения Пермского края в ежегодном отчете о санитарно-эпидемиологическом благополучии, который опубликован на портале краевого заксобрания.
«Показатель общей заболеваемости наркоманиями на протяжении пяти лет превышает показатели РФ и Приволжского федерального округа. В 2021 году наблюдается рост распространенности наркомании по сравнению с 2020 годом», — говорится в документе. Если в позапрошлом году наркоманию фиксировали у 185,5 человек на 100 тысяч жителей, то в 2021 цифра выросла до 224,4.
В минздраве отмечают, что по сравнению с 2017 годом почти на 8% выросло число вновь выявленных случаев наркомании. Но подчеркивают, что рост связан с «активизацией работы наркологической службы и других субъектов профилактики». И в результате «латентная группа перешла в видимую».
Но число алкоголиков в Прикамье сокращается. Если в 2020 году было 967 человек на 100 тысяч, то в 2021 году стало 834. Точно также сократилось количество смертельных отравлений этанолом — в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом. «Впервые в Пермском крае смертельные отравления алкоголем ниже, чем наркотиками», — говорят с минздраве. И по числу отравлений наркотиками Пермский край занимает первое место в ПФО.
Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Пермского края организовали лабораторию по производству мефедрона в туалете. А пермячка пыталась пронести шприц с наркотиком на заседание суда.
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По итогам 2021 года в Пермском крае увеличилась заболеваемость наркоманией, но снизилось количество выявленных случаев алкоголизма. Такие данные приводит министерство здравоохранения Пермского края в ежегодном отчете о санитарно-эпидемиологическом благополучии, который опубликован на портале краевого заксобрания. «Показатель общей заболеваемости наркоманиями на протяжении пяти лет превышает показатели РФ и Приволжского федерального округа. В 2021 году наблюдается рост распространенности наркомании по сравнению с 2020 годом», — говорится в документе. Если в позапрошлом году наркоманию фиксировали у 185,5 человек на 100 тысяч жителей, то в 2021 цифра выросла до 224,4. В минздраве отмечают, что по сравнению с 2017 годом почти на 8% выросло число вновь выявленных случаев наркомании. Но подчеркивают, что рост связан с «активизацией работы наркологической службы и других субъектов профилактики». И в результате «латентная группа перешла в видимую». Но число алкоголиков в Прикамье сокращается. Если в 2020 году было 967 человек на 100 тысяч, то в 2021 году стало 834. Точно также сократилось количество смертельных отравлений этанолом — в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом. «Впервые в Пермском крае смертельные отравления алкоголем ниже, чем наркотиками», — говорят с минздраве. И по числу отравлений наркотиками Пермский край занимает первое место в ПФО. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Пермского края организовали лабораторию по производству мефедрона в туалете. А пермячка пыталась пронести шприц с наркотиком на заседание суда.