Власти Латвии призвали ЕС запретить выдачу виз россиянам

Евросоюз должен запретить выдачу шенгенских виз гражданам России и Белоруссии. Такое заявление сделал председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс в эфире программы «Утренняя панорама».
«Также планируется предложить ЕС ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России и Беларуси, как это уже сделала Латвия, но это должно быть сделано и на уровне Евросоюза. Наш долг как политиков работать с нашими коллегами, чтобы заручиться поддержкой таких предложений», — заявил Рихардс Колс на «Латвийском телевидении». Он отметил, что инициатива связана со спецоперацией РФ на Украине. Информацию передает латвийский портал DELFI.
Ранее Латвия и Болгария запретили выдачу виз россиянам. Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в Евросоюзе обсуждают необходимость запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал запрет выдачи шенгена для россиян, передает Пятый канал.
Евросоюз ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение ДНР и ЛНР.
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