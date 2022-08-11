Власти Латвии призвали ЕС запретить выдачу виз россиянам

11 августа 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

В Латвии хотят, чтобы Евросоюз последовал их примеру в ограничении виз Фото: Анна Майорова © URA.RU Евросоюз должен запретить выдачу шенгенских виз гражданам России и Белоруссии. Такое заявление сделал председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс в эфире программы «Утренняя панорама». «Также планируется предложить ЕС ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России и Беларуси, как это уже сделала Латвия, но это должно быть сделано и на уровне Евросоюза. Наш долг как политиков работать с нашими коллегами, чтобы заручиться поддержкой таких предложений», — заявил Рихардс Колс на «Латвийском телевидении». Он отметил, что инициатива связана со спецоперацией РФ на Украине. Информацию передает латвийский портал DELFI. Ранее Латвия и Болгария запретили выдачу виз россиянам. Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в Евросоюзе обсуждают необходимость запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал запрет выдачи шенгена для россиян, передает Пятый канал. Евросоюз ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение ДНР и ЛНР.

Евросоюз должен запретить выдачу шенгенских виз гражданам России и Белоруссии. Такое заявление сделал председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс в эфире программы «Утренняя панорама». «Также планируется предложить ЕС ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России и Беларуси, как это уже сделала Латвия, но это должно быть сделано и на уровне Евросоюза. Наш долг как политиков работать с нашими коллегами, чтобы заручиться поддержкой таких предложений», — заявил Рихардс Колс на «Латвийском телевидении». Он отметил, что инициатива связана со спецоперацией РФ на Украине. Информацию передает латвийский портал DELFI. Ранее Латвия и Болгария запретили выдачу виз россиянам. Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в Евросоюзе обсуждают необходимость запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал запрет выдачи шенгена для россиян, передает Пятый канал. Евросоюз ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение ДНР и ЛНР.