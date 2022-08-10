В ЕС рассматривают запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

В Евросоюзе нет единой позиции по вопросу прекращения выдачи шенгенских виз гражданам РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Евросоюзе ведутся дискуссии по поводу необходимости включения запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций против РФ. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — приводит слова Хебештрайта ТАСС.

По словам спикера кабмина ФРГ, правительство Германии на уровне Европейского союза приняло к сведению предложение о запрете на выдачу виз россиянам. От дополнительных комментариев он отказался, попросив общественность «набраться терпения».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Запада закрыть въезд для всех граждан России, передает RT. С подобной инициативой к ЕС обращался глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, после чего страна запретила выдачу виз для граждан России.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что от этих ограничений в большей степени пострадали экономики самих стран Запада. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, признал, что сожалеет о разрыве отношений с РФ.