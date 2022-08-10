В ЕС рассматривают запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

В Евросоюзе ведутся дискуссии по поводу необходимости включения запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций против РФ. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — приводит слова Хебештрайта ТАСС.
По словам спикера кабмина ФРГ, правительство Германии на уровне Европейского союза приняло к сведению предложение о запрете на выдачу виз россиянам. От дополнительных комментариев он отказался, попросив общественность «набраться терпения».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Запада закрыть въезд для всех граждан России, передает RT. С подобной инициативой к ЕС обращался глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, после чего страна запретила выдачу виз для граждан России.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что от этих ограничений в большей степени пострадали экономики самих стран Запада. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, признал, что сожалеет о разрыве отношений с РФ.
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В Евросоюзе ведутся дискуссии по поводу необходимости включения запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций против РФ. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. «Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — приводит слова Хебештрайта ТАСС. По словам спикера кабмина ФРГ, правительство Германии на уровне Европейского союза приняло к сведению предложение о запрете на выдачу виз россиянам. От дополнительных комментариев он отказался, попросив общественность «набраться терпения». Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Запада закрыть въезд для всех граждан России, передает RT. С подобной инициативой к ЕС обращался глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, после чего страна запретила выдачу виз для граждан России. Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что от этих ограничений в большей степени пострадали экономики самих стран Запада. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, признал, что сожалеет о разрыве отношений с РФ.