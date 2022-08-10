10 августа 2022

Лидер «Курары» поспорит с судом о дискредитации армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по Олегу Ягодину. Екатеринбург
Олег Ягодин с адвокатом Георгием Красновым будут обжаловать приговор суда Фото:

Солист свердловской музыкальной группы «Курара» оспорит решение Кировского райсуда, который оштрафовал артиста на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Об этом рассказал адвокат музыканта Георгий Краснов.

«Решение о признании [Ягодина] виновным мы будем обжаловать. Мы надеемся, что Свердловский областной суд примет более взвешенное и справедливое решение», — сказал адвокат.

Ягодин признался, что 40 тысяч рублей являются для него весомой суммой. Однако музыкант добавил: «Не в деньгах счастье».

Ягодина признали виновным в дискредитации армии РФ, участвующей в спецоперации на Украине, за высказывания, допущенные музыкантом на концерте во время фестиваля Ural Music Night. Сам Ягодин не признал вину и посчитал, что в его словах нет ничего противозаконного.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов территорий ДНР и ЛНР со стороны вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию для сохранения жизней мирных жителей ДНР, ЛНР и России, поскольку другого способа остановить агрессию Украины не получалось, заявляли власти РФ.

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Солист свердловской музыкальной группы «Курара» оспорит решение Кировского райсуда, который оштрафовал артиста на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Об этом рассказал адвокат музыканта Георгий Краснов. «Решение о признании [Ягодина] виновным мы будем обжаловать. Мы надеемся, что Свердловский областной суд примет более взвешенное и справедливое решение», — сказал адвокат. Ягодин признался, что 40 тысяч рублей являются для него весомой суммой. Однако музыкант добавил: «Не в деньгах счастье». Ягодина признали виновным в дискредитации армии РФ, участвующей в спецоперации на Украине, за высказывания, допущенные музыкантом на концерте во время фестиваля Ural Music Night. Сам Ягодин не признал вину и посчитал, что в его словах нет ничего противозаконного. Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов территорий ДНР и ЛНР со стороны вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию для сохранения жизней мирных жителей ДНР, ЛНР и России, поскольку другого способа остановить агрессию Украины не получалось, заявляли власти РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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