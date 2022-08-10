Мэр Перми дал чиновникам день на ответы пользователям соцсетей

11 августа 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин обозначил сроки работы с жалобами горожан Фото: Сергей Русанов © URA.RU Чиновники мэрии Перми должны в течения дня дать ответ на обращения жителей, поступающие через соцсети. Такой регламент подписал глава города Алексей Демкин. Речь идет о сообщениях, которые пермяки присылают на официальные страницы Демкина и мэрии. Если же сообщения пришли через аккаунты губернатора Дмитрия Махонина, то сроки еще жестче. «Размещать ответы на сообщения, поступающие в ленту на страницы губернатора с 8:00 до 23:00, надо не позднее чем через четыре часа в период служебного времени», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой регламент. Ответственным за прием жалоб назначено информационно-аналитическое подразделение администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми создан Муниципальный центр управления. Его сотрудники будут работать над обращениями жителей, которые поступают в мэрию через социальные сети. Аналогичный офис — Центр управления регионом — с 2020 года работает на уровне Пермского края.

Чиновники мэрии Перми должны в течения дня дать ответ на обращения жителей, поступающие через соцсети. Такой регламент подписал глава города Алексей Демкин. Речь идет о сообщениях, которые пермяки присылают на официальные страницы Демкина и мэрии. Если же сообщения пришли через аккаунты губернатора Дмитрия Махонина, то сроки еще жестче. «Размещать ответы на сообщения, поступающие в ленту на страницы губернатора с 8:00 до 23:00, надо не позднее чем через четыре часа в период служебного времени», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой регламент. Ответственным за прием жалоб назначено информационно-аналитическое подразделение администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми создан Муниципальный центр управления. Его сотрудники будут работать над обращениями жителей, которые поступают в мэрию через социальные сети. Аналогичный офис — Центр управления регионом — с 2020 года работает на уровне Пермского края.