10 августа 2022

Мэр Перми дал чиновникам день на ответы пользователям соцсетей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин обозначил сроки работы с жалобами горожан Фото:

Чиновники мэрии Перми должны в течения дня дать ответ на обращения жителей, поступающие через соцсети. Такой регламент подписал глава города Алексей Демкин. Речь идет о сообщениях, которые пермяки присылают на официальные страницы Демкина и мэрии. Если же сообщения пришли через аккаунты губернатора Дмитрия Махонина, то сроки еще жестче.

«Размещать ответы на сообщения, поступающие в ленту на страницы губернатора с 8:00 до 23:00, надо не позднее чем через четыре часа в период служебного времени», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой регламент. Ответственным за прием жалоб назначено информационно-аналитическое подразделение администрации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми создан Муниципальный центр управления. Его сотрудники будут работать над обращениями жителей, которые поступают в мэрию через социальные сети. Аналогичный офис — Центр управления регионом — с 2020 года работает на уровне Пермского края.

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Чиновники мэрии Перми должны в течения дня дать ответ на обращения жителей, поступающие через соцсети. Такой регламент подписал глава города Алексей Демкин. Речь идет о сообщениях, которые пермяки присылают на официальные страницы Демкина и мэрии. Если же сообщения пришли через аккаунты губернатора Дмитрия Махонина, то сроки еще жестче. «Размещать ответы на сообщения, поступающие в ленту на страницы губернатора с 8:00 до 23:00, надо не позднее чем через четыре часа в период служебного времени», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой регламент. Ответственным за прием жалоб назначено информационно-аналитическое подразделение администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми создан Муниципальный центр управления. Его сотрудники будут работать над обращениями жителей, которые поступают в мэрию через социальные сети. Аналогичный офис — Центр управления регионом — с 2020 года работает на уровне Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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