Сеть аптек предлагает пермякам переезд и помощь с ипотекой

11 августа 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Требуется более 20 сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная аптечная сеть «Планета здоровья» ищет более двадцати сотрудников в аптеки Перми и края. Информация размещена на сайте аптечного гиганта. Также в Перми на двери аптеки, которая должна скоро открыться по адресу ул. Революции, 52, размещено объявление о наборе. «Приглашаем на работу в нашу команду заведующих аптеками, провизоров/фармацевтов, продавцов-консультантов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, зарплату выше средней по городу», — указано в объявлении. На сайте по поиску работы hh.ru указано 24 актуальных вакансии по Пермскому краю. Стоит отметить, что зарплата для одной позиции в разных аптеках разнится. Так, провизору в аптеке на Мильчакова, 35 предлагают 30 тысяч рублей в месяц, а провизору в аптеке на Мира, 60 — уже от 40 тысяч рублей. Кроме вышеперечисленных вакансий в аптечную сеть требуются ночные фармацевты, грузчики на склад, специалисты справочно-информационной службы. Работники требуются в Пермь, Добрянку, Частые, Соликамск, Кунгур, Краснокамск. Кроме того, провизорам, согласным на переезд, могут предоставить бесплатное корпоративное жилье и содействие в приобретении квартир на условиях ипотеки в новых микрорайонах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Ранее URA.RU сообщало, что Московский ювелирный завод ищет в Перми системного администратора на зарплату в 100 тысяч. Требуемый опыт работы для этой должности — от 3 до 6 лет.

Федеральная аптечная сеть «Планета здоровья» ищет более двадцати сотрудников в аптеки Перми и края. Информация размещена на сайте аптечного гиганта. Также в Перми на двери аптеки, которая должна скоро открыться по адресу ул. Революции, 52, размещено объявление о наборе. «Приглашаем на работу в нашу команду заведующих аптеками, провизоров/фармацевтов, продавцов-консультантов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, зарплату выше средней по городу», — указано в объявлении. На сайте по поиску работы hh.ru указано 24 актуальных вакансии по Пермскому краю. Стоит отметить, что зарплата для одной позиции в разных аптеках разнится. Так, провизору в аптеке на Мильчакова, 35 предлагают 30 тысяч рублей в месяц, а провизору в аптеке на Мира, 60 — уже от 40 тысяч рублей. Кроме вышеперечисленных вакансий в аптечную сеть требуются ночные фармацевты, грузчики на склад, специалисты справочно-информационной службы. Работники требуются в Пермь, Добрянку, Частые, Соликамск, Кунгур, Краснокамск. Кроме того, провизорам, согласным на переезд, могут предоставить бесплатное корпоративное жилье и содействие в приобретении квартир на условиях ипотеки в новых микрорайонах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Ранее URA.RU сообщало, что Московский ювелирный завод ищет в Перми системного администратора на зарплату в 100 тысяч. Требуемый опыт работы для этой должности — от 3 до 6 лет.