Московский завод ищет в Перми сотрудника на зарплату в 100 тысяч

В числе преимуществ работодатель называет дружный коллектив Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московский ювелирный завод ищет нового сотрудника в Перми. Предприятие примет на работу системного администратора. Ему предлагают заработную плату в 100 тысяч рублей, сообщается в объявлении на сайте Headhunter.

«Примем системного администратора. Требуемый опыт работы — от 3 до 6 лет. Обязанности — администрирование серверов, учетных записей пользователей, поддержка корпоративного антивирусного программного обеспечения, управления доступами к информационным ресурсам предприятия», — говорится в объявлении.

Сотруднику предлагают белую заработную плату и частичную компенсацию ДМС. В числе преимуществ также указан дружный коллектив.

Московский ювелирный завод является производителем украшений из золота и бриллиантов под брендом MIUZ diamonds. В Перми у компании работают производственный филиал и пять фирменных магазинов в крупнейших торговых центрах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет айтишника Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП). Новому сотруднику предлагают зарплату в 150 тысяч рублей.