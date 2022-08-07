Московский завод ищет в Перми сотрудника на зарплату в 100 тысяч

Московский ювелирный завод ищет нового сотрудника в Перми. Предприятие примет на работу системного администратора. Ему предлагают заработную плату в 100 тысяч рублей, сообщается в объявлении на сайте Headhunter.
«Примем системного администратора. Требуемый опыт работы — от 3 до 6 лет. Обязанности — администрирование серверов, учетных записей пользователей, поддержка корпоративного антивирусного программного обеспечения, управления доступами к информационным ресурсам предприятия», — говорится в объявлении.
Сотруднику предлагают белую заработную плату и частичную компенсацию ДМС. В числе преимуществ также указан дружный коллектив.
Московский ювелирный завод является производителем украшений из золота и бриллиантов под брендом MIUZ diamonds. В Перми у компании работают производственный филиал и пять фирменных магазинов в крупнейших торговых центрах.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет айтишника Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП). Новому сотруднику предлагают зарплату в 150 тысяч рублей.
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