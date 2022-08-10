10 августа 2022

В Екатеринбурге остановили суд над экс-авторитетом Овчиной

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Судебное заседание по делу криминального авторитета Андрея Овчинникова. Екатеринбург, овчинников андрей, овчина
Андрей Овчинников подозревается в похищении бизнесмена в 2017 году Фото:

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приостановил процесс над бывшим свердловским криминальным авторитетом Андреем Овчинниковым (Овчина) из-за болезни подсудимого. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд приостановил процесс по делу Овчинникова по медицинским показаниям», — сообщили в пресс-службе. Экс-авторитета продолжат судить, когда появятся документы, подтверждающие, что Овчинников здоров.

В сентябре 2021 года дело Овчины было отправлено на новое рассмотрение. Его подозревают в организации похищения бизнесмена Анатолия Плетухова. По версии следствия, бизнесмена в 2017 году посадили в машину и вывезли за Екатеринбург, где он умер. Эксперты выяснили, что это произошло от проблем с сердцем, хотя силовики подозревали, что Плетухова убили. После задержания Овчины его пришлось отправить домой из-за обострения заболеваний.

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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приостановил процесс над бывшим свердловским криминальным авторитетом Андреем Овчинниковым (Овчина) из-за болезни подсудимого. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд приостановил процесс по делу Овчинникова по медицинским показаниям», — сообщили в пресс-службе. Экс-авторитета продолжат судить, когда появятся документы, подтверждающие, что Овчинников здоров. В сентябре 2021 года дело Овчины было отправлено на новое рассмотрение. Его подозревают в организации похищения бизнесмена Анатолия Плетухова. По версии следствия, бизнесмена в 2017 году посадили в машину и вывезли за Екатеринбург, где он умер. Эксперты выяснили, что это произошло от проблем с сердцем, хотя силовики подозревали, что Плетухова убили. После задержания Овчины его пришлось отправить домой из-за обострения заболеваний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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