В Екатеринбурге остановили суд над экс-авторитетом Овчиной

11 августа 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Андрей Овчинников подозревается в похищении бизнесмена в 2017 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приостановил процесс над бывшим свердловским криминальным авторитетом Андреем Овчинниковым (Овчина) из-за болезни подсудимого. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд приостановил процесс по делу Овчинникова по медицинским показаниям», — сообщили в пресс-службе. Экс-авторитета продолжат судить, когда появятся документы, подтверждающие, что Овчинников здоров. В сентябре 2021 года дело Овчины было отправлено на новое рассмотрение. Его подозревают в организации похищения бизнесмена Анатолия Плетухова. По версии следствия, бизнесмена в 2017 году посадили в машину и вывезли за Екатеринбург, где он умер. Эксперты выяснили, что это произошло от проблем с сердцем, хотя силовики подозревали, что Плетухова убили. После задержания Овчины его пришлось отправить домой из-за обострения заболеваний.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приостановил процесс над бывшим свердловским криминальным авторитетом Андреем Овчинниковым (Овчина) из-за болезни подсудимого. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд приостановил процесс по делу Овчинникова по медицинским показаниям», — сообщили в пресс-службе. Экс-авторитета продолжат судить, когда появятся документы, подтверждающие, что Овчинников здоров. В сентябре 2021 года дело Овчины было отправлено на новое рассмотрение. Его подозревают в организации похищения бизнесмена Анатолия Плетухова. По версии следствия, бизнесмена в 2017 году посадили в машину и вывезли за Екатеринбург, где он умер. Эксперты выяснили, что это произошло от проблем с сердцем, хотя силовики подозревали, что Плетухова убили. После задержания Овчины его пришлось отправить домой из-за обострения заболеваний.